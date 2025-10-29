Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сердитый «череп» следит из гигантского кратера в Сахаре: настолько велик, что виден из космоса 0 228

Техно
Дата публикации: 29.10.2025
Focus
Изображение к статье: Сердитый «череп» следит из гигантского кратера в Сахаре: настолько велик, что виден из космоса
ФОТО: NASA

Снимок, сделанный астронавтом в 2023 году, запечатлел нечто любопытное в гигантском вулканическом кратере в Сахаре. На снимке можно рассмотреть огромный череп, сердито смотрящий вверх, пишет Фокус.

Снимок, сделанный астронавтом в 2023 году, запечатлел нечто любопытное в гигантском вулканическом кратере в Сахаре. На снимке можно рассмотреть огромный череп, сердито смотрящий вверх.

На жутком снимке, сделанном астронавтом, изображено призрачное сооружение, похожее на череп, сердито смотрящий в космос со дна гигантского вулканического кратера в Сахаре. Этот двойник "гигантского черепа" находится на дне Тру-о-Натрон, также известного как Дун-Орей — вулканической кальдеры, или кратера, шириной 1000 метров на севере Чада, пишет Live Science.

Вулканическая яма, по словам ученых, образовалась в результате мощного извержения сотни тысяч лет назад и расположена в самом сердце массива Тибести – горного хребта протяженностью 480 километров, протянувшегося через центр пустыни Сахара через Чад и Ливию.

По данным Земной обсерватории NASA, из космоса дно кальдеры безошибочно напоминает череп, однако с земли его едва ли можно узнать. Белый цвет рта, носа и щек черепа обусловлен присутствием натрона – природной смеси декагидрата карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия. Эта соляная смесь чрезвычайно слоистая и вблизи напоминает потрескавшуюся краску.

В то же время области глаз и носовых отверстий на самом деле представляют собой шлаковые конусы – крутые конические холмы, построенные вокруг вулканических жерл, возвышающихся над остальной частью дна кальдеры. Более темная область слева от лица — это тень, отбрасываемая высоким краем кратера, что придает черепу характерную форму.

Отметим, что сегодня Тру-о-Натрон безжизненен, однако эксперты полагают, что когда-то это место представляло собой процветающее ледниковое озеро. Еще в 1960-х годах ученые обнаружили под покрытым соляной коркой дном впадины окаменелости морских улиток и планктона – их возраст составил около 14 000 лет. В 2015 году следующая экспедиция обнаружила окаменелости водорослей, возраст которых составляет 120 000 лет.

Кальдера сегодня находится в состоянии вулканического покоя, причем она вошла в эту стадию вскоре после своего появления. Однако вулкан расположен недалеко от Тарсо-Туссиде, обширного вулканического образования, покрытого морем застывшей лавы. Здесь, по словам ученых, находится стратовулкан, который все еще считается активным, несмотря на то, что не извергался последние более 12 000 лет.

К слову, Тру-о-Натрон — не единственное вулканическое образование, похожее на череп из космоса. На полуострове Чилтепе в озере Манагуа в Никарагуа есть два вулканических озера, каждое из которых расположено в собственной кальдере, что также придает ему вид черепа.

Фокус

Читайте нас также:
#космос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: РФ задействует технологии Запада для защиты атомных подлодок
Изображение к статье: Новый аппарат спасает пилотируемую космонавтику. Иконка видео
Изображение к статье: В этом году в Латвии зарегистрировано рекордное число киберинцидентов
Изображение к статье: Интересно будет посмотреть, как оно будет дальше. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео