В этом году в Латвии зафиксировано наибольшее до сих пор количество кибератак, заявила в среду на открытии конференции «Kiberšahs» руководитель латвийской институции по предотвращению ИТ-инцидентов безопасности Cert.lv Байба Кашкина, пишет LETA.

Она отметила, что ситуация с кибербезопасностью в Латвии по-прежнему остаётся сложной — системы постоянно подвергаются атакам, однако благодаря многоуровневой защите и профессиональной работе большинство атак удаётся успешно отразить.

«Число зарегистрированных инцидентов в этом году было самым высоким на сегодняшний день. Это чётко подтверждает, что наша работа так же важна, как и раньше. Мы должны продолжать адаптироваться, совершенствоваться и вместе сохранять устойчивость», — сказала Кашкина.

На открытии конференции Кашкина также указала, что 2025 год пока характеризуется стабильным прогрессом, целенаправленной работой и относительно небольшим количеством сюрпризов в сфере кибербезопасности.

Руководитель Cert.lv подчеркнула, что одним из важнейших достижений этого года является внедрение в Латвии Директивы ЕС по безопасности сетей и информационных систем (NIS2). Латвия — одна из немногих стран, внедривших эту директиву до установленного срока. Также в сфере образования были реализованы несколько проектов, способствующих развитию: аккредитована техническая программа по кибербезопасности в одном из вузов, а также осуществлены другие вузовские проекты.

Одновременно Cert.lv продолжает работу над созданием Центра оперативной безопасности и укреплением потенциала по предотвращению и анализу угроз, добавила Кашкина.

Как уже сообщалось, в среду и четверг, 30 октября, в Риге проходит конференция «Kiberšahs», на которой обсуждаются новейшие тенденции и инновации в сфере кибербезопасности. Основные темы конференции — вызовы безопасности операционных технологий, финансовое мошенничество, целостность цепочек поставок, зависимость и влияние искусственного интеллекта, а также другие вопросы.

В мероприятии участвуют представители сферы безопасности — технические и политические эксперты по кибербезопасности, поставщики интернет- и телекоммуникационных услуг и другие заинтересованные стороны отрасли.