В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских

Техно
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Индия и РФ подписали соглашение о совместном производстве пассажирских самолетов. Об этом пишет Bloomberg.

Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) заключила договор с российской United Aircraft Corporation (UAC) на производство гражданских региональных самолетов SJ-100 (Sukhoi Superjet 100).

Как отметили в HAL, это будет первая в истории Индии программа полного производства пассажирских самолетов.

Соглашение предусматривает, что HAL получит права на изготовление SJ-100 для индийских авиакомпаний. Детали относительно объемов инвестиций или возможного трансфера технологий не разглашаются.

Проект рассматривается как часть инициативы премьер-министра Нарендры Моди по развитию местного производства. Он может стать важным шагом для расширения региональных авиаперевозок, ведь Индия планирует удвоить количество аэропортов до 350 к 2047 году.

Подписание соглашения состоялось на фоне напряженности в отношениях Индии с США. Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал Нью-Дели за закупки российской нефти и ввел 50%-ные пошлины на индийские товары, объясняя это торговыми барьерами и сотрудничеством Индии с Москвой.

