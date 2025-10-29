Слежка пришла под видом анализа игровой активности в реальном времени и формирования персонализированных рекомендаций.

Пользователи форума ResetEra обнаружили скрытую активность встроенного игрового ИИ-ассистента Gaming Copilot в Windows 11. Как выяснилось, сервис может автоматически собирать и передавать на серверы Microsoft снимки экранов в ходе игрового процесса для обучения моделей искусственного интеллекта.

Один из участников форума заметил, что система формирует сетевой трафик с фрагментами изображения с экрана. Источником оказалась опция «Обучение модели по тексту» в настройках Game Bar. Этот параметр активируется автоматически при установке системы, что фактически приводит к отслеживанию визуального контента без прямого согласия пользователя.

Таким образом, владельцы Windows 11, взаимодействуя с любой видеоигрой, могут непреднамеренно участвовать в улучшении алгоритмов Microsoft, поскольку Gaming Copilot способен генерировать и отправлять скриншоты игрового процесса.

Функцию можно отключить вручную. Для этого нужно открыть игровую панель сочетанием кнопок «Win+G», перейти в раздел Gaming Copilot, открыть «Параметры» и выбрать «Настройки конфиденциальности», после чего деактивировать соответствующий переключатель.

Microsoft анонсировала Gaming Copilot в марте 2025 года как ИИ-инструмент для сопровождения игровых сессий на Xbox. В сентябре сервис начал развертываться на ПК под управлением Windows 11. Сервис предназначен для анализа игровой активности в реальном времени и формирования персонализированных рекомендаций. Система использует данные аккаунта Xbox Live, историю достижений и визуальные материалы для повышения точности советов в игровом процессе.

