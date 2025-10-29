Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зачем Windows 11 подглядывает за пользователями 0 267

Техно
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Молодые геймеры и не подозревают, что за ними наблюдают.

Молодые геймеры и не подозревают, что за ними наблюдают.

Слежка пришла под видом анализа игровой активности в реальном времени и формирования персонализированных рекомендаций.

Пользователи форума ResetEra обнаружили скрытую активность встроенного игрового ИИ-ассистента Gaming Copilot в Windows 11. Как выяснилось, сервис может автоматически собирать и передавать на серверы Microsoft снимки экранов в ходе игрового процесса для обучения моделей искусственного интеллекта.

Один из участников форума заметил, что система формирует сетевой трафик с фрагментами изображения с экрана. Источником оказалась опция «Обучение модели по тексту» в настройках Game Bar. Этот параметр активируется автоматически при установке системы, что фактически приводит к отслеживанию визуального контента без прямого согласия пользователя.

Таким образом, владельцы Windows 11, взаимодействуя с любой видеоигрой, могут непреднамеренно участвовать в улучшении алгоритмов Microsoft, поскольку Gaming Copilot способен генерировать и отправлять скриншоты игрового процесса.

Функцию можно отключить вручную. Для этого нужно открыть игровую панель сочетанием кнопок «Win+G», перейти в раздел Gaming Copilot, открыть «Параметры» и выбрать «Настройки конфиденциальности», после чего деактивировать соответствующий переключатель.

Microsoft анонсировала Gaming Copilot в марте 2025 года как ИИ-инструмент для сопровождения игровых сессий на Xbox. В сентябре сервис начал развертываться на ПК под управлением Windows 11. Сервис предназначен для анализа игровой активности в реальном времени и формирования персонализированных рекомендаций. Система использует данные аккаунта Xbox Live, историю достижений и визуальные материалы для повышения точности советов в игровом процессе.

Ранее сообщалось, что давно устаревшая Windows 7 резко стала вновь популярной.

Читайте нас также:
#компьютеры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: РФ задействует технологии Запада для защиты атомных подлодок
Изображение к статье: Новый аппарат спасает пилотируемую космонавтику. Иконка видео
Изображение к статье: Сердитый «череп» следит из гигантского кратера в Сахаре: настолько велик, что виден из космоса
Изображение к статье: В этом году в Латвии зарегистрировано рекордное число киберинцидентов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео