Представлена концепция Корабля поколений: он поможет людям сбежать с Земли 1 888

Дата публикации: 30.10.2025
Focus
Гигантский космический корабль поколений с помощью термоядерного двигателя сможет набрать 10% скорости света и доставить тысячи людей на планету Проксима Центавра b. Она считается потенциально пригодной для жизни и находится на расстоянии чуть более четырех световых лет от нас, пишет Фокус.

Победители конкурса Project Hyperion создали концепцию огромного космического корабля поколений под названием Chrysalis. Проект предусматривает, что на борту корабля смогут жить до 2400 человек, но только часть из них сможет добраться до конечной цели – потенциально обитаемой планеты Проксима Центавра b, пишет Indian Defence Review.

Космические корабли поколений часто упоминаются в разных фантастических произведениях. Считается, что с их помощью люди смогут добраться до пригодных для жизни планет. Но учитывая огромные расстояния только потомки первых обитателей такого корабля смогут добраться к конечной цели. Потому такие звездолеты называют кораблями поколений.

Концепция корабля Chrysalis была выбрана в качестве победителя конкурса Project Hyperion из-за того, что она максимально хорошо описывает как конструкцию потенциального звездолета, так и необходимые условия для проживания тысяч людей на борту в течение длительного путешествия.

Планета Проксима Центавра b находится на расстоянии 4,2 световых года от нас, а это примерно 40 триллионов километров. Согласно проекту, корабль поколений Chrysalis с помощью термоядерного двигателя сможет двигаться со скоростью, эквивалентной 10% скорости света и достичь потенциально пригодной для жизни планеты через 400 лет после старта. Согласно проекту, корабль Chrysalis должен иметь длину 58 километров и весить примерно 2,4 миллиарда тонн.

Согласно проекту, на корабле Chrysalis изначально сможет жить 1000 человек, но максимальная вместимость корабля рассчитана на 2400 человек. Учитывая длительность лишь потомки первых жителей корабля доберутся к Проксима Центавра b.

На корабле, имеющем цилиндрическую форму, будет поддерживаться искусственная гравитация за счет вращения, а также там должны быть все условия для проживания людей, и все необходимое для заселения новой планеты. Пор слова авторов проекта, Chrysalis – это огромный автономный и полностью самодостаточный мир. Термоядерная энергия, создаваемая термоядерным двигателем, позволит не только перемещаться в космосе, но обеспечит работоспособность всех систем корабля.

Внутри корабля несколько поколений людей будут жить и адаптироваться к существованию вдали от Земли. На разных уровнях корабля поколений должны быть созданы общественные помещения (школы, больницы и библиотеки), фермы, сады, жилые дома, склады, промышленные объекты, системы переработки отходов, а также целые земные экосистемы, включающие растения и животных. Системы искусственного интеллекта будут помогать людям в принятии решений и поддерживать стабильность работы корабля.

Построить такой корабль поколений на Земле невозможно. Согласно проекту, его можно построить в течение нескольких десятилетий в космосе, а именно в точке Лагранжа L1. Это стабильная гравитационная зона между Землей и Луной. Отсюда корабль должен будет отправиться в свое длительное путешествие к другой планете.

Фокус

#космос
(1)
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Так вот где конечная точка всех сионистов мира...😀А я то думал,куда же их всех определят....Счастье то какое,земля очистится от скверны .. 🔯😈

