Саудовская Аравия строит небоскреб высотой в километр 0 334

Техно
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Это будет вертикальный город.

Это будет вертикальный город.

На возведение здания потратят 20 000 000 000 долларов.

Возносясь над побережьем Красного моря в Саудовской Аравии, Башня Джидды (Jeddah Tower) готовится стать самым высоким зданием в мире — грандиозным сооружением, которое может превзойти даже легендарную Бурдж-Халифа в Дубае.

Ожидается, что ее высота достигнет 1000 метров, и этот проект воплощает растущие амбиции Саудовской Аравии по преобразованию своих городов и диверсификации экономики в рамках национальной стратегии Vision 2030.

Изначально известная как Королевская башня (Kingdom Tower), она начала строиться в 2013 году в рамках масштабного проекта Jeddah Economic City — нового городского центра на севере Джидды, объединяющего жилые кварталы, деловые и культурные пространства.

После нескольких остановок, вызванных финансовыми и логистическими трудностями, строительство возобновилось. По последним данным, здание уже достигло примерно 70-го этажа, а завершение работ прогнозируется к 2028 году. Этот этап знаменует возрождение одного из самых амбициозных архитектурных проектов современности, который способен затмить даже дубайскую Бурдж-Халифу.

photo_2025-10-23_13-08-16-900x1200.jpg

В готовом виде Башня Джидды станет настоящим вертикальным городом: в ней разместятся роскошные апартаменты, офисные помещения, отель мирового класса, обзорные площадки и торговые зоны.

Ее изящный, аэродинамичный силуэт с треугольным основанием спроектирован так, чтобы выдерживать сильные ветровые нагрузки и снижать внутренние напряжения — инженерное решение, необходимое для здания такого масштаба.

Инновационные архитектурные решения и экологичные технологии делают башню примером устойчивого строительства сверхвысотных сооружений нового поколения.

#архитектура
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

