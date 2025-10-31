67-летний Тим Эндрюс, житель американского штата Нью-Гэмпшир, установил новый мировой рекорд проживания с генетически модифицированной свиной почкой. Пересаженный орган провел в его теле рекордный 271 день, сообщает телеканал CNN.

С девяностых годов Эндрюс страдал от диабета, а три года назад ему диагностировали терминальную стадию болезни почек. В январе 2025-го врачи осуществили экспериментальную трансплантацию почки, с которой Эндрюс и прожил почти десять месяцев. Тем не менее, со временем орган стал утрачивать необходимые функции, и в итоге его пришлось изъять. Теперь Эндрюс находится на диализе и ожидает своей очереди на пересадку почки от донора-человека.

Эндрюс – уже четвертый пациент, которому была проведена пересадка почки от генетически модифицированной свиньи. В гены вносились правки, чтобы снизить вероятность отторжения органа – так называемой реакции «Трансплантат против хозяина» (РТПХ) и других осложнений. Перенесенную процедуру мужчина называл чудом, поясняя, что, придя в себя после операции, почувствовал себя вновь полным энергии.

Ранее стало известно об аналогичном эксперименте, проведенном в Китае: там человеку впервые в мире была пересажена печень от ГМО-свиньи. Пациент, страдавший до этого раком печени – гепатоцеллюлярной карциномой – прожил с пересаженным органом почти 40 дней, однако в итоге началось отторжение, и мужчина скончался.

Тем не менее, исследователи считают операцию успешной, поскольку она подтвердила способность печени свиньи обеспечивать основные функции в человеческом организме. Авторы работы отметили, что этот опыт открывает возможности для решения проблемы дефицита донорских органов, и подчеркнули необходимость продолжения исследований.

Ксенотрансплантация – это трансплантация органов от одного биологического вида другому. Это для многих выглядит абсурдно, аморально, и даже вступает в противоречие с религиозными убеждениями. Тем не менее, ксенотрансплантация – это вполне жизнеспособное и перспективное направление современной науки, которое в будущем может спасти немало жизней.

Ксенотрансплантация – это не новое направление в науке. Первые эксперименты по межвидовому переливанию крови датируются 17 столетием. Прорывом в области ксенотрансплантации явились работы ученых Исследовательской программы кардиоторакальной хирургии при Национальном институте сердца, легких и крови США. Они успешно пересадили генетически модифицированные сердца свиней бабуинам, причем новые органы функционировали более года.