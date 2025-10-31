На прошлой неделе межзвездный объект 3I/ATLAS, который многие ученые считают кометой, скрылся за Солнцем и его нельзя было увидеть в наземные телескопы. 29 октября 3I/ATLAS приблизился на самое близкое расстояние к нашей звезде. Астрономы с помощью данных космических аппаратов обнаружили, что эта комета неожиданно стала ярче, скрываясь за Солнцем. Ученые считают, что 3I/ATLAS имеет необычный химический состав и скорость увеличения ее яркости пока нельзя объяснить. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

Пока межзвездная комета 3I/ATLAS скрывалась за Солнцем и не была видна в наземные телескопы, за ней наблюдали три космических аппарата: GOES-19, PUNCH и SOHO. Они используют свои приборы для изучения Солнца и эти данные помогают прогнозировать космическую погоду, которая влияет на нашу планету.

Эти космические аппараты наблюдали за кометой с 18 октября до того момента, когда 3I/ATLAS достигла ближайшей точки к Солнцу. Ученые обнаружили, что по мере приближения к Солнцу на самое близкое расстояние, яркость межзвездной кометы увеличивалась примерно в 7 раз быстрее, чем у обычных комет. Причина такого странного явления остается неясной.

Сначала яркость 3I/ATLAS была на уровне звездной величины 11, а затем очень быстро выросла до уровня звездной величины 6. Чем ниже звездная величина, тем более ярким является любой космический объект.

Астрономов удивило то, то межзвездная комета стала иметь более синий цвет, хотя еще недавно имела более красный оттенок. Ученые считают, что, возможно, это связано с тем, что 3I/ATLAS выбрасывает много газообразных веществ, в том числе углерод.

С другой стороны, ученые говорят, что несмотря на слишком быстрое увеличение яркости 3I/ATLAS, другие кометы также увеличивают свою яркость, когда находятся близко к Солнцу. Но все же они делают это не так быстро, как 3I/ATLAS.

Яркость комет увеличивается из-за увеличения размера их комы, то есть газовой оболочки ядра, которая возникает из-за сублимации льда на поверхности кометы. Сублимация – это переход вещества из твердого в сразу газообразное состояние, без фазы жидкости. Чем больше кома, тем больше она отражает солнечного света.

Также астрономы обнаружили, что за кометой тянется светящийся хвост из газа и пыли, который по оценкам может иметь длину до 300 000 км. Ученые также выяснили, что комета выбрасывает много газообразных соединений, которые связаны с водой. При это скорость образования этих молекул резко возрастала по мере приближения кометы к Солнцу, что соответствует увеличению яркости 3I/ATLAS.

Астрономы пока не могут объяснить резкое увеличение яркости 3I/ATLAS, но предполагают, что быть связано с необычной активностью таких газообразных веществ, как углекислый газ и вода. Может быть это связано с уникальным химическим составом ядра кометы, или ее формой и структурой. Ученые считают, что скоро межзвездный объект 3I/ATLAS может стать еще более ярким.

С момента открытия 3I/ATLAS. в июле астрономы изучают этот странный межзвездный объект. Он летит через Солнечную систему со скоростью примерно 210 000 км/ч и имеет необычную траекторию. Это самая большая скорость среди всех известных комет. Ученые считают, что ядро кометы имеет в диаметре более 5 километров и этот объект может иметь возраст от 7 до 10 млрд лет, что почти в 2 раза превышает возраст Земли.

Неизвестно из какой звездной системы прибыл объект 3I/ATLAS, но астрономы все еще намерены получить о нем больше информации, когда он станет видимым в земные телескопы в ноябре и декабре. В середине декабря 3I/ATLAS должен будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли.

В марте 2026 года межзвездный объект 3I/ATLAS приблизится к Юпитеру и ученые хотят использовать космические аппараты, которые находятся рядом, для исследования загадочной кометы. 3I/ATLAS покинет Солнечную систему в 2026 году.

