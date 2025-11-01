The Jerusalem Post сообщает об израильском стартапе Skyforce, который стремительно вышел на рынок двойных технологий гражданского и военного назначения.

В частности, Skyforce разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, превращающее управляемые вручную платформы в полностью автономные многоплатформенные системы.

Программное обеспечение на базе ИИ позволяет обычным управляемым устройствам (например, дронам, роботам или военной технике) действовать самостоятельно без постоянного контроля со стороны человека.

Ранее, чтобы управлять несколькими дронами, каждым из них должен был управлять отдельный оператор через пульт.

Skyforce добивается следующего эффекта дроны самостоятельно определяют свои задачи, координируют действия между собой и выполняют миссию без постоянных команд Это и есть «автономная многоплатформенная система» — когда несколько различных машин (дронов, роботов, наземных транспортных средств и т д) работают как единая команда под управлением искусственного интеллекта, а не отдельных операторов.

Иными словами, Skyforce фактически заменяет операторов «мозгом», который думает и принимает решения.

Генеральный директор компании Нив Давидаи называет разработанное ПО «мозгом системы».

«Наша цель — сократить количество человеческих операторов, — говорит он — Люди больше не будут вручную управлять многоплатформенной операцией Они будут ею командовать».

В Skyforce небольшой коллектив — всего десять сотрудников, включая тех, кто ранее работал у Илона Маска в SpaceX Несмотря на малочисленность, компания демонстрирует результаты, сопоставимые с показателями значительно более крупных организаций.

По словам Давидаи, ИИ-агенты Skyforce функционируют на базе edge computing — технологий распределённых вычислений, объединяющих большие языковые модели (LLM), модели «зрение-язык» (VLM) и классические алгоритмы машинного обучения Они обрабатывают критически важные данные непосредственно на борту платформы, что устраняет необходимость в централизованном управлении даже в сложных условиях.

«Все решения принимаются на месте, — поясняет Давидаи — Когда мы внедряем наших пограничных агентов в поле, вся обработка происходит прямо там».

Переход от централизованного контроля к распределенной автономии знаменует собой новую парадигму в военной экономике.

Иными словами, вместо зависимости от дорогостоящих специализированных систем Skyforce предлагает возможность развёртывания большого числа доступных, в том числе одноразовых, единиц, сохраняющих боевую эффективность

Хотя основное внимание стартапа сосредоточено на военной сфере, технический директор и сооснователь компании Дан Маловани отмечает, что параллельно ведётся работа над решениями двойного назначения — для автономных платформ в сельском хозяйстве, здравоохранении и промышленности.

Основной рынок сбыта Skyforce находится в США Недавно компания приняла участие в мероприятии CET Sandbox в Вашингтоне, где израильские инноваторы встречались с представителями DARPA, Defense Innovation Unit и Офиса передовых возможностей ВВС США.

На встрече также присутствовали крупные оборонные корпорации, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman и BAE Systems, выразившие заинтересованность в возможной интеграции технологий Skyforce.

CET Sandbox, призванный объединить израильские технологии с американской оборонной экосистемой, предоставил Skyforce возможность продемонстрировать потенциал своих решений двойного назначения Хотя оборонная сфера остаётся основным направлением деятельности компании, её технологии могут быть применимы и в гражданских секторах — таких как сельское хозяйство, медицина и промышленность.

Давидаи, предприниматель с более чем двадцатилетним опытом работы в оборонной отрасли, рассказал, что после теракта, совершённого ХАМАС 7 октября, он понял, что возможности его предыдущей компании ограничены Тогда он поставил цель «превратить оператора в командира — обеспечить полную автономию миссий»..

Он добавил «Наша цель — гарантировать, что, когда появятся рои дронов и ракет, мы сможем им противостоять После всего, через что прошёл Израиль за последние два года, и на фоне войны между Украиной и Россией становится ясно будущее уже наступило».