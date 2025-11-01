Baltijas balss logotype
Крупнейшая гидроаккумулирующая станция запущена в Китае: как это работает 0 124

Техно
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Планы партии - планы народа.

Планы партии - планы народа.

Впервые эти технологии появились в конце XIX века в Швейцарии.

В китайской провинции Цзянсу, одном из наиболее экономически развитых регионов на востоке страны, состоялся ввод в эксплуатацию на полную мощность гидроаккумулирующей электростанции – ГАЭС – с самой высокой плотиной среди подобного рода сооружений в мире.

Новая ГАЭС расположена в городе Цзюйжун. Она построена дочерней компанией Государственной электросетевой корпорации Китая. Общая установленная мощность станции – 1,35 ГВт, а годовой объем выработки электроэнергии – 1,35 млрд кВт/ч при работе на полную мощность.

Верхний бассейн для аккумулирования воды способен вместить до 17,07 миллиона кубометров воды. Плотина бассейна имеет высоту в 182,3 м, что практически равняется высоте 60-этажного здания.

Первые ГАЭС появились в конце XIX века. Так, в 1882 году в Швейцарии, в окрестностях Цюриха, была построена установка Леттен с двумя насосами общей мощностью в 103 кВт. Спустя 12 лет подобная установка заработала на одной из итальянских прядильных фабрик. Если к началу XX века общее число ГАЭС в мире не превышало четырёх, то уже к началу 1960-х оно достигло 72, а к 2010 году — 460. В 1930-х годах широкое распространение получили обратимые гидроагрегаты для гидроаккумулирующих и приливных электростанций, состоящие из насоса-турбины (гидромашины, способной работать как в насосном, так и в турбинном режимах) и двигателя-генератора (электромашины, работающей как в двигательном, так и в генераторном режимах). В обратимых гидроагрегатах применяются только реактивные гидротурбины, чей КПД несколько меньше, чем у однонаправленных активно-реактивных.

Китай имеет самую большую мощность гидроаккумулирующих электростанций в мире на 2017 год: 32,0 ГВт. По отношению гидроаккумулирующей к общей генерирующей мощности первое место занимает Швейцария с 32,6 %.

#энергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
