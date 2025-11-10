Baltijas balss logotype
Разгадана тайна пяти тысяч загадочных ям в Перу 0 457

Техно
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Скриншот фото: Charles Stanish / Archaeology Magazine

Скриншот фото: Charles Stanish / Archaeology Magazine

Загадочные ямы Монте-Сьерпе оказались частью древнего рынка.

Археологи из Сиднейского университета впервые предложили убедительное объяснение одной из самых загадочных древних структур Южной Америки — Монте-Сьерпе, комплекса из более чем 5200 одинаковых ям, выдолбленных в гребне холма на юге Перу. С момента открытия в 1933 году объект поражал масштабом и загадочностью, однако теперь, как показало исследование, опубликованное в журнале Antiquity, он мог выполнять сразу две функции — рынка и бухгалтерской системы.

Команда под руководством археолога Джейкоба Бонгерса провела дрон-съемку и анализ отложений внутри ям. В образцах обнаружили крахмальные зерна и пыльцу кукурузы, амаранта, злаков и тыквенных, а также остатки камыша и ивы, из которых делали корзины. Эти находки указывают, что в древности в ямах хранили продукты и товары, доставленные морскими торговцами и караванами лам, — вероятно, это был рынок народов культуры Чинча, существовавшей до прихода инков.

Позже, около XV века, когда в регион пришла империя инков, Монте-Сьерпе мог быть переосмыслен и использован как грандиозная счетная система. Ученые заметили, что расположение ям образует блоки, по структуре напоминающие кипу — знаменитую счетную систему инков, с помощью которой они вели учет налогов и запасов.

По мнению исследователей, Монте-Сьерпе представлял собой социальную технологию, объединявшую торговлю, контроль и ритуалы обмена. Это сооружение демонстрирует, как инженерное мышление и экономическая организация древних цивилизаций превращали ландшафт в средство коммуникации.

Ранее стало известно, что крупнейший известный памятник майя — комплекс Агуада-Феникс в мексиканском Табаско — был построен около трех тысяч лет назад как архитектурная модель мироздания.

#наука
