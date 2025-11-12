Результаты исследования, опубликованного в журнале Journal of Epidemiology & Community Health, показывают, что поведение избирателей на выборах тесно связано с будущим риском смерти – и, вероятно, оказывает еще более сильное влияние на здоровье, чем уровень образования, традиционно считающийся одним из ключевых факторов.

Ученые отмечают, что в последние годы участие в выборах все чаще рассматривается как возможный социальный детерминант здоровья – то есть немедицинский фактор, влияющий на общее самочувствие и продолжительность жизни. Ранее уже было известно, что люди, участвующие в выборах, как правило, отличаются более крепким здоровьем, чем те, кто не голосует. Однако оставалось неясным, можно ли рассматривать само участие в голосовании как показатель будущего риска смерти.

Чтобы изучить этот вопрос, исследователи проанализировали данные о явке на парламентских выборах 1999 года среди всех граждан материковой Финляндии старше 30 лет. В исследование вошли 3185572 человека (1508824 мужчины и 1676748 женщин), при этом явка составила 71,5% у мужчин и 72,5% у женщин. Наблюдение за участниками велось с 21 марта 1999 года (день выборов) до их смерти или конца 2020 года. За этот период умерло 1053483 человека, из которых 95350 – от внешних причин (несчастные случаи, насилие, злоупотребление алкоголем), 955723 – от других основных заболеваний. Данные 2410 человек с неустановленной причиной смерти были исключены из анализа.

Выяснилось, что отказ от участия в голосовании связан с существенно более высоким риском смерти: на 73% выше среди мужчин и на 63% – среди женщин. После учета уровня образования эти показатели снизились, но оставались значительными – 64% и 59% соответственно. Более того, различия в смертности между голосовавшими и не голосовавшими оказались заметнее, чем между людьми с базовым и высшим образованием. Наиболее сильная связь наблюдалась при анализе смертей от внешних причин: после поправки на возраст риск смерти у не голосовавших мужчин и женщин оказался вдвое выше, чем у тех, кто участвовал в выборах.

Различия также зависели от пола, возраста и дохода. Среди мужчин младше 50 лет неучастие в выборах было особенно сильно связано с повышенным риском смерти. В старших возрастных группах (75-94 года) у женщин, не принимавших участия в выборах, смертность была выше, чем у голосовавших мужчин. Кроме того, среди мужчин из четверти домохозяйств с самыми низкими доходами риск смерти, связанный с неучастием в голосовании, был на 9-12% выше, чем у представителей более обеспеченных групп.

Авторы подчеркивают, что их работа имеет наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Некоторые участники могли не голосовать не по собственному выбору, а по объективным причинам. Тем не менее тот факт, что голосование оказалось более сильным предиктором смертности, чем образование, указывает на наличие глубокой связи между участием в выборах и продолжительностью жизни – особенно с учетом того, что влияние уровня образования на смертность давно признано одним из самых устойчивых социально-демографических факторов.