Люди больше не способны отличить музыку, созданную ИИ, от человеческой - опрос 0 165

Техно
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Люди больше не способны отличить музыку, созданную ИИ, от человеческой - опрос
ФОТО: Unsplash

Люди больше не могут отличить музыку, созданную человеком, от музыки, сгенерированной искусственным интеллектом, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Компания по исследованию общественного мнения Ipsos предложила 9000 респондентам прослушать три музыкальных трека, два из которых были созданы искусственным интеллектом, а один – человеком.

"97% не смогли отличить полностью сгенерированную ИИ музыку от созданной человеком", – заявил стриминговый сервис Deezer, заказавший это исследование.

Опрос проводился с 6 по 10 октября в восьми странах – Бразилии, Великобритании, Канаде, Франции, Германии, Японии, Нидерландах и США.

Deezer отметил, что более половины опрошенных почувствовали дискомфорт от того, что не смогли определить разницу.

Участникам опроса также задавали более широкие вопросы о влиянии искусственного интеллекта. 51% выразил мнение, что эта технология приведёт к увеличению низкокачественной музыки на стриминговых платформах, а почти две трети опрошенных считают, что ИИ вызовет кризис креативности.

"Результаты опроса ясно показывают, что людям не безразлична музыка, и они хотят знать, слушают ли песню, созданную ИИ или человеком", – говорится в заявлении руководства Deezer.

Компания добавила, что на платформе стремительно растёт объём загружаемого контента, созданного ИИ, и у такой музыки есть своя аудитория. В январе каждая десятая прослушанная запись была полностью сгенерирована искусственным интеллектом. Через десять месяцев этот показатель превысил треть – почти 40 000 записей в день.

80% респондентов выразили желание, чтобы музыка, полностью созданная ИИ, была соответствующим образом маркирована.

Deezer остаётся единственной крупной стриминговой платформой, которая систематически маркирует контент, созданный исключительно ИИ.

Вопрос о музыке, сгенерированной искусственным интеллектом, вновь оказался в центре внимания в июне, когда группа The Velvet Sundown внезапно обрела популярность на платформе Spotify. Лишь в следующем месяце подтвердилось, что это – контент, созданный ИИ. Самая популярная песня этой "ИИ-группы" была прослушана более трёх миллионов раз.

В ответ на это Spotify объявил, что призовёт артистов и издателей подписать добровольный отраслевой кодекс, предусматривающий раскрытие информации об использовании искусственного интеллекта при создании музыки.

#искусственный интеллект #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
