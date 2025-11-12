В последние месяцы любители космоса делали фотографии одной из самых ярких комет этого года — C/2025 A6 (Lemmon). Ее обнаружили только в сентябре, а в конце октября впервые за 1350 лет эта комета приблизилась к Земле. Но снимки кометы часто были испорчены следами движения тысяч спутников на орбите. Астрофотограф говорит, что сейчас практически невозможно сделать фотографию космического объекта, чтобы на ней не были видны следы спутников, пишет Space.

В то время как подавляющее большинство астрофотографов предпочитали публиковать отредактированные изображения кометы C/2025 A6 (Lemmon), другие намеренно показывали, что на снимках видно невероятное количество спутников.

На многих фотографиях комета C/2025 A6 (Lemmon) изображена в окружении сети тонких, похожих на паутину линий, каждая из которых представляет собой траекторию движения спутника на орбите.

Астрофотограф Дэн Бартлетт говорит, что сейчас практически невозможно получить "чистое" изображение космических объектов без наличия следов спутников. До обработки изображений каждый кадр содержит как минимум одну, а обычно и несколько светящихся полос спутников.

Сейчас на орбите вокруг Земли находится около 13 000 действующих спутников. Из них примерно 8900 – это спутники Starlink компании Илона Маска SpaceX. Это число будет расти, ведь только SpaceX планирует вывести на орбиту до 42 000 своих интернет-спутников. Другие компании также планируют заполнить орбиту тысячами подобных спутников.

Бартлетт говорит, что благодаря современным компьютерным программам удается удалить следы движения спутников с изображений космических объектов. Это касается и фотографий кометы C/2025 A6 (Lemmon).

"Мне, конечно, не нравится видеть столько спутников повсюду, куда бы я ни направлял свой телескоп или даже хороший бинокль, но мы все еще не дошли до того, чтобы не любоваться ночным небом", — говорит Бартлетт.

