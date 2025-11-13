Дилеры китайских авто нашли легальный способ обхода повышенной ставки утильсбора.

Как выяснила «База», например, Chery Arrizo 8 в Китае выпускаются с двигателями 186 л/с. Но в Россию эти же машины приезжают с моторами мощностью в 150 лошадей благодаря перепрошивке программного обеспечения. Потом можно слегка «подшаманить» и вернуть двигателю былую мощность.

«База» посчитала, что больше половины дилерских центров в Москве занимаются прошивкой ПО не только Chery, но и Geely, JAC и Changan и др. Для самых рисковых автовладельцев есть даже объявления от частных умельцев в Сети.

Это никакое не мошенничество, а абсолютно легальная мировая схема, вы заедете к дилеру, и он перепрограммирует вам автомобиль, допустим, со 150 до 200 лошадиных сил, и он будет хорошим по состоянию автомобилем и долго прослужит, — пояснил автомобильный эксперт Сергей Канаев.

Чип-тюнинг двигателя применяется уже давно. Законодательно изменение мощности автомобиля таким образом не запрещено. Однако желание сэкономить, тем более при помощи неавторизованного сервиса, несёт риски для работы авто.

Новые правила начисления утильсбора вступают в силу уже через три недели — 1 декабря. Компании по пригону авто с сегодняшнего дня стали рассчитывать утильсбор по новым правилам. По старой цене привезти уже не успевают.