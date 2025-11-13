Государственное предприятие «Латвийский государственный радио- и телецентр» (LVRTC) восстановило работу большинства критически важных систем, однако, учитывая объем выполняемых работ, сегодня не удастся восстановить нарушенные услуги облачного хранения данных для всех затронутых клиентов, свидетельствует информация, обнародованная LVRTC.

LVRTC продолжает работу, чтобы как можно скорее восстановить услуги для всех клиентов, пострадавших от поломки оборудования облачного хранения данных.

Как уже сообщалось, к четвергу днем LVRTC восстановила работу нарушенных облачных сервисов для нескольких клиентов. В том числе восстановлены ранее нарушенные сервисы системы Государственной земельной службы, а также работа «eParaksta».

Однако по-прежнему есть несколько веб-сайтов, которые недоступны для жителей, а также нарушена работа внутренних информационных систем отдельных учреждений, что конечные пользователи могут не ощущать.

Агентство LETA заметило, что до сих пор не восстановлена работа электронных услуг Регистра предприятий, а также веб-сайт «e-parvaldnieks.lv» и мобильное приложение муниципального предприятия «Rīgas namu pārvaldnieks» (Управляющий домами Риги).

Между тем, учреждение по предотвращению инцидентов в сфере информационных технологий (ИТ) «Cert.lv» сообщает, что в настоящее время нет признаков того, что сбои в работе облачных сервисов LVRTC в четверг были связаны с кибератакой.

Недоступность услуги вызвана одновременной поломкой нескольких устройств виртуализационного кластера, в результате чего кластеры работают в ограниченном режиме, а услуги, предоставляемые отдельным клиентам, затронуты и недоступны, в том числе могут быть недоступны или работать с задержками отдельные интернет-сайты.

LVRTC является основным оператором сети наземного вещания радио- и телепрограмм в стране. LVRTC также управляет принадлежащими государству долями оператора мобильной связи «Latvijas mobilais telefons».