Авиакомпания Qantas сделала решающий шаг к воплощению своего амбициозного проекта Sunrise, цель которого — запустить прямые беспосадочные рейсы из Австралии в Лондон и Нью-Йорк. На заводе в Тулузе собран первый самолет программы — Airbus A350-1000ULR (заводской номер F-WZNK, MSN 707). Его поставка запланирована на конец 2026 года.

A350-1000ULR станет самым дальнемагистральным пассажирским лайнером в истории Qantas: он сможет проводить в воздухе до 22 часов. Для этого инженеры Airbus оснастили его дополнительным центральным топливным баком объемом 20 000 литров.

Первый экземпляр уже почти полностью собран: стыкованы основные секции фюзеляжа, установлены крыло, хвостовое оперение и шасси. В ближайшие дни самолет переведут в ангар для установки двигателей Rolls-Royce Trent XWB-97 и подготовки к первым испытаниям.

Интерьер лайнера рассчитан всего на 238 пассажиров — заметно меньше, чем у стандартных A350. Такое решение принято ради комфорта: увеличено пространство между креслами и предусмотрена «зона здоровья» между классами Premium Economy и Economy, где пассажиры смогут размяться во время рекордно длительного полета.

Проект Sunrise станет для Qantas началом новой эры в коммерческой авиации: впервые Австралия получит прямое воздушное сообщение с крупнейшими мегаполисами мира — без пересадок и промежуточных посадок. Всего авиакомпания заказала 12 самолетов Airbus A350-1000ULR, которые воплотят мечту о действительно непрерывном путешествии «из конца в конец света».