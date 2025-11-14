Baltijas balss logotype
Новые A350 смогут совершать 22-часовые перелеты 0 387

Техно
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Перспективный аэробус.

Перспективный аэробус.

Лайнеры появятся на линиях в конце 2026 года.

Авиакомпания Qantas сделала решающий шаг к воплощению своего амбициозного проекта Sunrise, цель которого — запустить прямые беспосадочные рейсы из Австралии в Лондон и Нью-Йорк. На заводе в Тулузе собран первый самолет программы — Airbus A350-1000ULR (заводской номер F-WZNK, MSN 707). Его поставка запланирована на конец 2026 года.

A350-1000ULR станет самым дальнемагистральным пассажирским лайнером в истории Qantas: он сможет проводить в воздухе до 22 часов. Для этого инженеры Airbus оснастили его дополнительным центральным топливным баком объемом 20 000 литров.

Первый экземпляр уже почти полностью собран: стыкованы основные секции фюзеляжа, установлены крыло, хвостовое оперение и шасси. В ближайшие дни самолет переведут в ангар для установки двигателей Rolls-Royce Trent XWB-97 и подготовки к первым испытаниям.

Интерьер лайнера рассчитан всего на 238 пассажиров — заметно меньше, чем у стандартных A350. Такое решение принято ради комфорта: увеличено пространство между креслами и предусмотрена «зона здоровья» между классами Premium Economy и Economy, где пассажиры смогут размяться во время рекордно длительного полета.

Проект Sunrise станет для Qantas началом новой эры в коммерческой авиации: впервые Австралия получит прямое воздушное сообщение с крупнейшими мегаполисами мира — без пересадок и промежуточных посадок. Всего авиакомпания заказала 12 самолетов Airbus A350-1000ULR, которые воплотят мечту о действительно непрерывном путешествии «из конца в конец света».

#авиация
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

