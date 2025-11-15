Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учёные бьют тревогу: ИИ становится экологическим кошмаром 0 817

Техно
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Учёные бьют тревогу: ИИ становится экологическим кошмаром
ФОТО: Youtube

Взрывной рост генеративного искусственного интеллекта — от ChatGPT до продвинутых систем обработки изображений — привёл к масштабным изменениям в экономике, культуре и технологиях. Однако теперь исследователи предупреждают: за удобством ИИ скрывается растущая и плохо осознаваемая экологическая катастрофа.

На конференции в США была представлена работа "Power Hungry Processing: Watts Driving the Cost of AI Deployment?" Результаты исследования оказались тревожными: современные универсальные модели ИИ потребляют на порядки величины больше энергии, чем традиционное программное обеспечение.

Почему использование ИИ оказалось таким энергозатратным

Исследование показывает, что причина — в самой природе генеративных моделей. ИИ-модели — особенно большие языковые модели — делают гигантские матричные умножения для каждого токена (запроса от пользователя).

В отличие от классических программ, которые выполняют заранее описанные инструкции, ИИ-модели каждый раз заново пересчитывают огромное число вероятностей. Такой подход требует тяжёлых математических операций — в частности, многократных матричных умножений на миллиарды параметров.

Авторы отмечают, что в генеративных моделях выбор следующего слова (токена) происходит не из нескольких вариантов, а из всего словаря модели, который может насчитывать десятки тысяч элементов.

А задачи, связанные с изображениями, требуют еще больше энергии, чем работа с текстом, потому что модель должна «придумать» не одно слово, а каждый пиксель изображения. Текст — это последовательность символов, которых сравнительно мало, а картинка — это миллионы маленьких цветных точек. ИИ должен рассчитать цвет и значение каждой из них. Поэтому, как отмечают авторы исследования, «задачи, связанные с изображениями, генерируют сырые пиксели, что делает такие задачи более энергоёмкими, чем текстовые».

Длина ответа также играет роль: каждое новое слово требует пересчёта всей предыдущей последовательности, что увеличивает энергозатраты экспоненциально. Поэтому длинные диалоги или письменные задания создают гораздо более серьёзную нагрузку, чем короткие запросы.

Экологические последствия: вода, CO₂ и нагрузка на электросети

Хотя обучение больших моделей давно известно как энергоёмкий процесс, исследователи подчёркивают: на практике основная нагрузка возникает позже — во время использования модели миллионами пользователей.

Популярные системы типа чат-ботов или генераторов изображений выполняют миллиарды запросов в день. Даже если один инференс стоит мало, такие объёмы быстро превращают небольшие числа в значимое воздействие на окружающую среду.

Рост энергопотребления приводит к увеличению выбросов углерода. Кроме того, современные дата-центры требуют огромных объёмов воды для охлаждения, а в регионах, где наблюдается дефицит влаги или экстремальная жара, это может создавать конкуренцию между инфраструктурой и населением.

Авторы исследования делают вывод: ИИ делает нашу жизнь удобнее, но требует колоссальных энергозатрат — и чем «умнее» и универсальнее модель, тем выше её экологическая цена. Исследование ясно показывает: прежде чем запускать мощные генеративные системы ради простых задач, индустрии пора задуматься, стоит ли каждое удобство тысяч лишних киловатт-часов.

Читайте нас также:
#экология #искусственный интеллект #энергетика #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео