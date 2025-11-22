Вторая китайская научная экспедиция на Цинхай-Тибетское нагорье дала значительные практические результаты. Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», об основных итогах экспедиции её участники рассказалиRbnfq в Лхасе – столице Сицзанского автономного района (Юго-Западный Китай).

Руководитель экспедиции, академик Академии наук Китая Яо Таньдун заявил, что главные достижения касаются таких важнейших аспектов, как охрана окружающей среды, предупреждение стихийных бедствий, разведка природных ресурсов, учет выбросов углерода, безопасность дорожного движения и развитие приграничных районов.

По его словам, дело в первую очередь, касается научного обоснования законодательства по защите экологии на Цинхай-Тибетском нагорье, создании платформы для наблюдения за Землей, а также инновационных технологий для предотвращения и борьбы со стихийными бедствиями в районе вечной мерзлоты в пользу крупных инфраструктурных проектов.

Учёный отметил, что в настоящее время на Цинхай-Тибетском нагорье наблюдаются тенденции к потеплению климата, увлажнению почвы и «озеленению». Это, по словам академика, способствует усилению последствий изменения климата как на региональном, так и глобальном уровне.

Было также установлено, что потенциал водоснабжения этой «водонапорной башни Азии» значительно вырос: к концу нынешнего столетия ожидается увеличение объема стока почти наполовину.

Вторая научная экспедиция на Цинхай-Тибетское нагорье началась в августе 2017 года, она охватила всю его территорию. К настоящему моменту к участию в комплексных исследованиях было привлечено более 30 тысяч специалистов из трёх тысяч исследовательских групп.