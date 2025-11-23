Baltijas balss logotype
Израильские ученые решили провести пугающую манипуляцию с Солнцем 0 356

Техно
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Израильские ученые решили провести пугающую манипуляцию с Солнцем
ФОТО: Global Look Press

New Yorker: израильская компания Stardust захотела потушить Солнце.

Компания Stardust решила уменьшить яркость Солнца для того, чтобы уменьшить температуру на Земле. Об этом сообщает американский журнал New Yorker.

Уточняется, что компания базируется в Израиле и зарегистрирована в Делавэре. Авторы амбициозной идеи хотят применить принцип извержения вулканов, когда миллионы тонн диоксида серы отражают солнечные лучи обратно в космос. Таким образом, температура на поверхности планеты снижается.

Компания охарактеризовала эту схему «технологией отражения солнечного света» или же геоинженерией. По данным журнала, эта идея витала в воздухе десятилетиями, но компания сделала большой, но «пугающий шаг вперед». Инновационные частицы хотят распылять над облаками, где они сформируют своего рода зеркало, снижая тепловое воздействие Солнца.

Между тем, ученые отказались раскрыть состав их типа отражающих частиц, подчеркнув, что они полностью безопасны для людей и экосистем. По словам соучредителя фирмы Яная Йедваба, они не планируют своими силами внедрять разрабатываемые технологии, поскольку на это потребовались бы огромные затраты и ресурсы.

#климат #Израиль #наука #экология #безопасность #исследования
Видео