Финляндия создаст крупнейший в мире тепловой аккумулятор 0 161

Техно
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Финляндия создаст крупнейший в мире тепловой аккумулятор

В Финляндии компания Polar Night Energy заключила контракт на строительство самой большой в мире песчаной тепловой батареи ёмкостью 250 МВт·ч для теплосети городка Вяксю (Vääksy).

Договор подписан с местной компанией Lahti Energia. Работы начнутся в начале нового года и завершатся в 2027 году. Новый тепловой аккумулятор станет крупнейшим в мире, использующим в качестве теплоносителя песок или близкий к нему природный материал.

Новый проект последовал после первого успешного коммерческого внедрения аналогичного теплового аккумулятора ёмкостью 100 МВт·ч в Порнайнене (Pornainen) на юге Финляндии. Тепловой аккумулятор в Порнайнене уже около полугода обеспечивает округу центральным отоплением, пройдя до этого тестовый режим эксплуатации зимой 2024–2025 годов.

Непосредственно накопитель тепла размерами 13 × 15 метров содержит 2000 т мыльного камня — отходов производства облицовочного материала для саун. На пике он способен отдавать 1 МВт тепловой мощности и запасает тепло от избытков солнечной и ветровой энергии, нагревая песок ТЭНами в накопителе.

Объект в Вяксю будет несколько крупнее — размерами 14 × 15 метров и будет содержать 2400 т местного песка (точный состав не уточняется). На пике он сможет отдавать 2 МВт тепла с накоплением 250 МВт·ч тепловой энергии.

Температура внутри аккумулятора будет достигать 500 °C. Включение теплового аккумулятора в сеть теплоснабжения позволит сглаживать скачки потребления энергии и утилизировать её излишки. В перспективе рассматривается возможность обратной конверсии тепла в электричество, о чём уже достигнута предварительная договорённость с оператором национальных энергосетей.

#Финляндия #энергетика #технологии
