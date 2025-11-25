Космический корабль “Шэньчжоу-22” без экипажа отправили на орбитальную станцию “Тяньгун”, чтобы на нем в случае непредвиденной ситуации могли вернуться на Землю три астронавта, пишет Фокус.

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-22" без экипажа вывела в космос ракета-носитель "Чанчжэн-2F" в понедельник, 24 ноября. Эта спасательная миссия предназначена для того, чтобы трое китайских астронавтов на станции "Тяньгун" могли в случае опасности вернуться домой. Их космический корабль улетел на Землю 11 дней назад и все это время астронавты считались застрявшими в космосе из-за невозможности вернуться с орбиты, пишет Space.

В течение нескольких лет космические корабли "Шэньчжоу" доставляют на космическую станцию "Тяньгун" трех астронавтов, где они находятся в течение шести месяцев. Но корабль "Шэньчжоу-22" отправился в космос без экипажа, ведь он нужен для возвращения домой астронавтов миссии "Шэньчжоу-21".

Как уже писал Фокус, эти астронавты прибыли на станцию "Тяньгун" 31 октября. Но на их космическом корабле вернулись домой 14 ноября астронавты миссии "Шэньчжоу-20", как уже писал Фокус.

Дело в том, что астронавты миссии "Шэньчжоу-20" должны были покинуть станцию "Тяньгун" еще 5 ноября, но космический мусор повредил их космический корабль, как уже писал Фокус. Поэтому китайские космические чиновники приняли решение, что трое астронавтов полетят домой на корабле "Шэньчжоу-21".

Поэтому в течение 10 дней астронавты миссии "Шэньчжоу-21" находились в опасном положении. Если бы на станции "Тяньгун" возникла какая-то непредвиденная ситуация, то у экипажа станции не было бы возможности безопасно эвакуироваться.

Но теперь у астронавтов есть корабль "Шэньчжоу-22" и они могут спокойно находится в космосе еще полгода. В апреле 2026 года этот экипаж станции "Тяньгун" заменят три астронавта миссии "Шэньчжоу-23".

До того, как на орбиту прибудет корабль "Шэньчжоу-23" поврежденный корабль "Шэньчжоу-20" без экипажа должен покинуть станцию "Тяньгун", чтобы освободить стыковочный узел. Пока что неизвестно, когда это произойдет.

Фокус