Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай отправил спасательную миссию на орбиту для астронавтов, застрявших в космосе 0 277

Техно
Дата публикации: 25.11.2025
Focus
Изображение к статье: Китай отправил спасательную миссию на орбиту для астронавтов, застрявших в космосе

Космический корабль “Шэньчжоу-22” без экипажа отправили на орбитальную станцию “Тяньгун”, чтобы на нем в случае непредвиденной ситуации могли вернуться на Землю три астронавта, пишет Фокус.

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-22" без экипажа вывела в космос ракета-носитель "Чанчжэн-2F" в понедельник, 24 ноября. Эта спасательная миссия предназначена для того, чтобы трое китайских астронавтов на станции "Тяньгун" могли в случае опасности вернуться домой. Их космический корабль улетел на Землю 11 дней назад и все это время астронавты считались застрявшими в космосе из-за невозможности вернуться с орбиты, пишет Space.

В течение нескольких лет космические корабли "Шэньчжоу" доставляют на космическую станцию "Тяньгун" трех астронавтов, где они находятся в течение шести месяцев. Но корабль "Шэньчжоу-22" отправился в космос без экипажа, ведь он нужен для возвращения домой астронавтов миссии "Шэньчжоу-21".

Как уже писал Фокус, эти астронавты прибыли на станцию "Тяньгун" 31 октября. Но на их космическом корабле вернулись домой 14 ноября астронавты миссии "Шэньчжоу-20", как уже писал Фокус.

Дело в том, что астронавты миссии "Шэньчжоу-20" должны были покинуть станцию "Тяньгун" еще 5 ноября, но космический мусор повредил их космический корабль, как уже писал Фокус. Поэтому китайские космические чиновники приняли решение, что трое астронавтов полетят домой на корабле "Шэньчжоу-21".

Поэтому в течение 10 дней астронавты миссии "Шэньчжоу-21" находились в опасном положении. Если бы на станции "Тяньгун" возникла какая-то непредвиденная ситуация, то у экипажа станции не было бы возможности безопасно эвакуироваться.

Но теперь у астронавтов есть корабль "Шэньчжоу-22" и они могут спокойно находится в космосе еще полгода. В апреле 2026 года этот экипаж станции "Тяньгун" заменят три астронавта миссии "Шэньчжоу-23".

До того, как на орбиту прибудет корабль "Шэньчжоу-23" поврежденный корабль "Шэньчжоу-20" без экипажа должен покинуть станцию "Тяньгун", чтобы освободить стыковочный узел. Пока что неизвестно, когда это произойдет.

Фокус

Читайте нас также:
#космос #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зонд «Вояджер-1» почти достиг исторической вехи: вскоре нас будет разделять один световой день
Изображение к статье: Здесь будет город-сад. Иконка видео
Изображение к статье: На околоземной орбите. Иконка видео
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео