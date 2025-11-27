Baltijas balss logotype
100-летняя тайна космических лучей близка к разгадке: что выяснили физики 0 201

Техно
Дата публикации: 27.11.2025
Focus
Изображение к статье: 100-летняя тайна космических лучей близка к разгадке: что выяснили физики
ФОТО: пресс-фото

Новое исследование может помочь найти ответ на вопрос, который мучает ученых уже более 100 лет. До сих пор точно неизвестно, откуда берутся галактические космические лучи, пишет Фокус.

Астрофизики приближаются к разгадке одной из величайших загадок космоса: откуда берутся самые энергичные частицы в нашей галактике. Ученые обнаружили туманность пульсарного ветра, лежащую в основе загадочных космических лучей и установили важные ограничения на другие потенциальные источники энергичных частиц. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет ScienceDaily.

Известно, что космические лучи, то есть высокоэнергетические частицы, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света, приходят из Млечного Пути и из более отдаленных регионов Вселенной. Но конкретные источники их происхождения оставались неясными с момента их открытия в 1912 году.

Астрофизики провели новое исследование, которое предлагает новые подсказки о том, где могли образоваться эти частицы.

Эти быстро движущиеся частицы, возможно, образовались в экстремальных условиях, таких как черные дыры, области звездообразования или остатки взорвавшихся звезд, то есть остатки сверхновых. Такие события способны создавать нейтрино. Это крошечные частицы с невероятно малой массой, которые постоянно пролетают через космос и Землю.

По словам ученых, космические лучи имеют гораздо большее значение для жизни на Земле, чем можно подумать. Около 100 триллионов космических нейтрино из далеких источников проходят через ваше тело каждую секунду. Поэтому важно знать, откуда они взялись. Источники, создающие космические лучи, достаточно мощные, чтобы разгонять протоны или электроны до энергий, значительно превосходящих возможности современных ускорителей частиц на Земле.

Астрофизики изучили природные ускорители частиц, называемые певатронами, чтобы определить, что они собой представляют, где они расположены и как они разгоняют частицы до таких колоссальных энергий. Понимание этих процессов может помочь ученым получить больше информации о формировании галактик и природе темной материи.

Астрофизики изучали кандидатов в певатроны, происхождение которых еще не было установлено. В частности, был изучен загадочный источник высокоэнергетических частиц, обнаруженных обсерваторией LHAASO.

Хотя LHAASO обнаружила источник частиц, его истинная природа до сих пор оставалась неизвестной. Используя наблюдения космического телескопа XMM-Newton, ученые выяснили, что этим источником является туманность пульсарного ветра. Это расширяющаяся структура, заполненная энергичными электронами и частицами, получающими энергию от пульсара. Это тип нейтронной звезды, которая возникает после смерти обычной массивной звезды.

В дальнейшем астрофизики будут изучать источники космических лучей, объединяя данные нейтринной обсерватории IceCube с результатами рентгеновских и гамма-телескопов. Они хотят понять почему одни источники космических лучей выпускают нейтрино, а другие — нет, а также определить, где и как эти нейтрино возникают.

Фокус

#наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
