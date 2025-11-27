Латвия утвердила участие сразу в нескольких программах Европейского космического агентства (ESA), которые принесут практическую пользу науке, экономике, безопасности и обществу в целом.

Латвия утвердила участие сразу в нескольких программах Европейского космического агентства (ESA), которые принесут практическую пользу науке, экономике, безопасности и обществу в целом.

LETA cо ссылкой на Министерство образования и науки сообщает, что одним из ключевых направлений станет участие в программе двойного назначения совместно с оборонной отраслью - для усиления возможностей Латвии в сфере космической безопасности.

В каких проектах будет участвовать Латвия

В ближайшие годы Латвия планирует участие в следующих направлениях:

разработка технологий для лунной станции;

наблюдение за Землёй и высокоточная георазведка;

программы развития технологий;

участие в космическом бизнес-инкубаторе;

проекты двойного назначения совместно с оборонным сектором.

Цель - активнее вовлекать латвийские компании и учёных в международные проекты, а также развивать и выводить на рынок технологии, созданные в Латвии.

Как работает система Европейского космического агентства

ЕКА реализует несколько десятков программ в разных сферах космической отрасли. Каждая страна-участник сама решает в каких программах участвовать и сколько средств в них вкладывать.

Согласно промышленной политике агентства, до 85% вложенных средств возвращается в экономику страны через международные научные, образовательные и инновационные проекты.

На ближайшие три года страны-участницы подали заявки на участие в программах на 22,1 млрд евро. Генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер назвал это рекордным объёмом финансирования.

Экономический эффект для Латвии

По данным Министерства образования и науки с 2020 года участие Латвии в программах Европейского космического агентства принесло экономике 13,4 млн евро; Из них:

9,4 млн евро - прямой вклад проектов,

1,8 млн евро - эффект цепочек поставок,

2,2 млн евро - рост потребления населения.

Каждый вложенный в программы ЕКА 1 евро приносит 1,4 евро в виде общего экономического эффекта.

Сколько уже получили латвийские компании

С 2021 года по июнь 2025 года латвийские организации получили в рамках программ ЕКА 12,1 млн евро, благодаря которым реализовано 73 проекта. Более 80% средств направлены на исследования и разработку новых технологий.

Кроме того, к июлю 2025 года латвийские компании заключили коммерческие контракты за пределами ЕКА на 15 млн евро, что, по оценке министерства, подтверждает конкурентоспособность отрасли на международном уровне.

Латвия является ассоциированным членом Европеского космического агентства с 2020 года. За участие страны в агентстве отвечает Министерство образования и науки, которое координирует космическую политику и международное сотрудничество.

Ведомство также работает над тем, чтобы обеспечить активное участие Латвии в следующем периоде сотрудничества с ЕКА - с 2027 по 2034 год.