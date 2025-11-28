В очередной раз попробуют выяснить - есть ли жизнь на Красной планете.

Сотрудники NASA опубликовали изображения, которые стали для аппаратов миссии ESCAPADE «первым светом» — то есть первыми снимками, полученными из космоса. Всего через неделю после запуска один из двух аппаратов, направляющихся к Марсу, сделал эти кадры в рамках этапа ввода в эксплуатацию, когда инженеры проверяют, что все системы и приборы работают как положено.

Снимки, полученные камерами VISIONS, установленными на борту аппарата сделаны на расстоянии 885 240 километров от Земли. На них видно пространство вдоль солнечной панели космического аппарата.

Левый снимок показывает изображение, полученное камерой видимого света. Правый — сделан инфракрасным сенсором, который отображает, какие участки солнечной батареи нагреты сильнее, а какие остаются более холодными.

Когда аппараты достигнут Марса, камера видимого диапазона будет пытаться запечатлеть марсианские сияния, а инфракрасный сенсор — фиксировать изменение температуры марсианской поверхности при восходе и заходе Солнца.

Оба орбитальных аппарата миссии ESCAPADE, стоимостью 79 миллионов евро, будут изучать магнитосферу Красной планеты, а также анализировать процессы взаимодействия энергичных частиц солнечного ветра с атмосферой Марса.

15 июня 2021 года американско-новозеландская частная космическая компания Rocket Lab заключила контракт с Лабораторией космических наук Калифорнийского университета на создание двух космических аппаратов EscaPADE (названных Blue и Gold, в честь цветов Калифорнийского университета). Изначально планировалось, что оба аппарата будут запущены совместно с АМС Psyche, но перенос сроков её запуска привёл к тому, что необходимые условия для вывода на орбиту Марса не обеспечивались. Вместо этого для запуска была выбрана ракета New Glenn, для которой эта миссия стала вторым пуском.

В точке Лагранжа L2 системы они пробудут около года, ожидая благоприятного положения Земли и Марса. В ноябре 2026 года они вернутся к Земле, чтобы совершить гравитационный манёвр, после этого состоится 10-месячный перелёт к Марсу, который завершится выходом на орбиту Марса в сентябре 2027 года. После этого в течение 9 месяцев аппараты будут заниматься калибровкой научных приборов и выходом на целевую высокоэллиптическую орбиту. Впоследствии они разойдутся по разным орбитальным плоскостям, что позволит изучать пространственную изменчивость процессов взаимодействия магнитосферы Марса с солнечным ветром.