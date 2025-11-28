Baltijas balss logotype
Зонд ESCAPADE за 79 000 000 евро летит на Марс 0 116

Техно
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Космический аппарат готовят к полету.

Космический аппарат готовят к полету.

В очередной раз попробуют выяснить - есть ли жизнь на Красной планете.

Сотрудники NASA опубликовали изображения, которые стали для аппаратов миссии ESCAPADE «первым светом» — то есть первыми снимками, полученными из космоса. Всего через неделю после запуска один из двух аппаратов, направляющихся к Марсу, сделал эти кадры в рамках этапа ввода в эксплуатацию, когда инженеры проверяют, что все системы и приборы работают как положено.

Снимки, полученные камерами VISIONS, установленными на борту аппарата сделаны на расстоянии 885 240 километров от Земли. На них видно пространство вдоль солнечной панели космического аппарата.

result_photo_2025-11-25_03-43-48.jpg

Левый снимок показывает изображение, полученное камерой видимого света. Правый — сделан инфракрасным сенсором, который отображает, какие участки солнечной батареи нагреты сильнее, а какие остаются более холодными.

Когда аппараты достигнут Марса, камера видимого диапазона будет пытаться запечатлеть марсианские сияния, а инфракрасный сенсор — фиксировать изменение температуры марсианской поверхности при восходе и заходе Солнца.

Оба орбитальных аппарата миссии ESCAPADE, стоимостью 79 миллионов евро, будут изучать магнитосферу Красной планеты, а также анализировать процессы взаимодействия энергичных частиц солнечного ветра с атмосферой Марса.

15 июня 2021 года американско-новозеландская частная космическая компания Rocket Lab заключила контракт с Лабораторией космических наук Калифорнийского университета на создание двух космических аппаратов EscaPADE (названных Blue и Gold, в честь цветов Калифорнийского университета). Изначально планировалось, что оба аппарата будут запущены совместно с АМС Psyche, но перенос сроков её запуска привёл к тому, что необходимые условия для вывода на орбиту Марса не обеспечивались. Вместо этого для запуска была выбрана ракета New Glenn, для которой эта миссия стала вторым пуском.

В точке Лагранжа L2 системы они пробудут около года, ожидая благоприятного положения Земли и Марса. В ноябре 2026 года они вернутся к Земле, чтобы совершить гравитационный манёвр, после этого состоится 10-месячный перелёт к Марсу, который завершится выходом на орбиту Марса в сентябре 2027 года. После этого в течение 9 месяцев аппараты будут заниматься калибровкой научных приборов и выходом на целевую высокоэллиптическую орбиту. Впоследствии они разойдутся по разным орбитальным плоскостям, что позволит изучать пространственную изменчивость процессов взаимодействия магнитосферы Марса с солнечным ветром.

#космос #Марс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
