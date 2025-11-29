Концерн Airbus объявил об отзыве из-за проблем с ПО около шести тысяч самолетов A320 - это более половины мирового парка лайнеров семейства. Некоторые авиакомпании уже сообщили об отменах и задержках рейсов.

Европейский аэрокосмический концерн Airbus объявил об отзыве "значительного количества" находящихся в эксплутации самолетов A320 из-за выявленных проблем в системах управления. На лайнерах планируют заменить программное обеспечение (ПО), следует из заявления , опубликованного на сайте компании в пятницу, 28 ноября.

В Airbus сообщили, что анализ недавнего инцидента с A320 показал: "интенсивное солнечное излучение может повредить данные, критически важные для работы систем управления полетом". Из-за этого компания попросила авиакомпании принять "немедленные меры предосторожности" - установить "программные и/или аппаратные средства защиты".

Представители Airbus принесли извинения за то, что это "приведет к сбоям в работе для пассажиров и клиентов". Источники Reuters в отрасли уточняют, что отзыв затронет более половины мирового парка самолетов этого семейства - около шести тысяч лайнеров из находящихся в эксплуатации 11300. При этом, по данным агентства, Airbus планируют просто "откатить" уже установленное ПО до предыдущей версии.

Поводом для отзыва стало расследование инцидента на рейсе Канкун - Ньюарк По данным источников Reuters, решение об отзыве самолетов в Airbus приняли после разбора инцидента на рейсе американской авиакомпании JetBlue из Канкунка (Мексика) в Ньюарк (США), совершенном 30 октября. Тогда после резкой потери высоты несколько пассажиров получили травмы. А из-за проблем с системой управления полетом пилоты совершили аварийную посадку в городе Тампа.

Авиакомпании предупредили о задержках и отменах рейсов

Ожидается, что для установки нужной версии ПО на каждый самолет потребуется около двух часов. При этом, как указывают источники Reuters, на ремонт может уйти больше времени, поскольку более чем 1000 самолетов, вероятно, потребуется еще и замена оборудования.

Внезапное решение Airbus привело к сбоям по всему миру. Финнская авиакомпания Finnair была вынуждена задержать один из рейсов почти на час из-за установки нужной версии ПО. Французская Air France-KLM отменила 38 рейсов - около 5% всех дневных перелетов компании. А мексиканская Volaris объявила о задержках и отменах рейсов в ближайшие 72 часов.

Кроме того, American Airlines - крупнейший в мире оператор самолетов A320 - сообщил, что ремонт потребуется примерно 340 из 480 лайнеров. При этом завершить его планируют уже к 29 ноября. А колумбийской Avianca, у которой более 70% всех самолетов (около 100 штук) приходится на A320, из-за ремонта закрыла продажу билетов на рейсов до 8 декабря.