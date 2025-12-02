Baltijas balss logotype
41 000 лет назад всплеск солнечной радиации загнал первобытных людей в пещеры 0 279

Техно
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Яркое солнышко не радовало диких трудящихся.

Яркое солнышко не радовало диких трудящихся.

Пребывание под открытым небом стало рискованным: кожа обгорала за минуты, возникала угроза слепоты.

Около 41 тысячелетия назад люди столкнулись с суровым испытанием. Щит планеты – ее магнитное поле – резко ослаб, едва достигая десятой части от сегодняшней силы. Этот период, именуемый как экскурс Лашамп-Каррингтона, оставил планету практически беззащитной перед солнечной радиацией, пишет Science.

Невидимый барьер, оберегающий жизнь от смертоносного излучения, был серьезно поврежден. Уровень ультрафиолета на поверхности взлетел до опасных значений. Полярные сияния, захватывающие сейчас только приполярные области, вспыхивали по всему земному шару. Пребывание под открытым небом стало рискованным: кожа обгорала за минуты, возникала угроза слепоты.

Археологические находки показывают, как люди приспосабливались к новым условиям. Чтобы выжить, они стали чаще искать укрытия в пещерах, их одежда стала более закрытой. Распространение в тот период получила охра. Ученые полагают, что этот природный пигмент древние люди использовали не только для ритуалов, но и как солнцезащитное средство.

Это событие не стало причиной глобального вымирания, но послужило катализатором перемен. Оно заставило Homo sapiens проявить изобретательность, что в итоге укрепило позиции на планете и, возможно, даже повлияло на исход конкуренции с другими видами, например, неандертальцами.

Полезно знать

Некоторые исследователи связывают экскурс Лашамп-Каррингтона с частичным исчезновением мегафауны и окончательным вымиранием неандертальцев, хотя эта гипотеза остается предметом научных дискуссий.

Событие Лашамп стало первым известным геомагнитным экскурсом и остается наиболее изученным среди известных геомагнитных экскурсов.

Данные исследований намагничивания донных отложений Чёрного моря дают полную картину изменчивости геомагнитного поля при высоком временном разрешении. Наблюдаемое в последнее время снижение уровня магнитного поля Земли (на 9% за последние 170 лет), по мнению авторов гипотезы, может являться предвестником нового реверса магнитных полюсов Земли. Реверс полюсов может привести к резкому ускорению происходящего в настоящее время климатического кризиса, вызванного человеческой деятельностью, а также к выходу из строя электросетей, спутников и другой электронной техники.

Увеличение уровня радиации сделавшее возможным видимость полярных сияний по всей Земле и потребность в укрытии могли привести к появлению пещерной живописи и мифов.

Но петроглифы (наскальные изображения) встречаются в основном именно на открытых скалах южной экспозиции на патине.

#археология
