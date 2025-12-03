Baltijas balss logotype
Время на Марсе идет быстрее, чем на Земле: ученые нашли причину 0 204

Техно
Дата публикации: 03.12.2025
Focus
Изображение к статье: Время на Марсе идет быстрее, чем на Земле: ученые нашли причину

Исследование показало, что разница во времени между нашей планетой и Марсом будет иметь важные последствия для будущих систем навигации и связи на Красной планете, пишет Фокус.

Ученые выяснили, что время на Марсе идет в среднем на 477 миллионных секунды быстрее в сутки, чем на Земле, благодаря общей теории относительности Эйнштейна. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет Space.

Исследователи рассчитали разницу во времени между Марсом и Землей, учитывая гравитацию на Марсе, которая в пять раз слабее, чем на Земле, скорость движения и форму орбиты Красной планеты, а также гравитационное влияние Солнца, Земли и Луны.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, время может идти быстрее медленнее для наблюдателя в зависимой от системы отсчета, в которой он находится, которая определяется скоростью движения и гравитацией. Этот эффект называется замедлением времени, который может привести к парадоксу близнецов. Он может возникнуть, если один близнец-астронавт отправиться в космос на корабле, летящем почти со скоростью света, а другой близнец останется на Земле.

Когда близнец-астронавт вернется домой, то он окажется моложе близнеца, оставшегося на Земле из-за того, что время идет тем медленнее, чем больше космический корабль приближается к скорости света. Также время идет медленнее возле черной дыры, ведь она имеет более сильную гравитацию, чем Земля.

Поскольку Марс находится дальше от Солнца, чем Земля, он вращается вокруг нашей звезды медленнее, что приводит к тому, что время на Красной планете идет медленнее, чем на Земле. Но, поскольку у Марса орбита более вытянутая, чем у Земли, поэтому Марс немного ускоряется во время движения по орбите вокруг Солнца, когда находится немного ближе к нашей звезде, и замедляется, когда находится немного дальше. Расстояние Марса от гравитационных полей Солнца и системы Земля-Луна также отличается в течение марсианского года.

По словам ученых, все это приводит к тому, что время на Марсе идет быстрее, чем на Земле. Хотя для астронавта на Марсе секунда будет длиться одну секунду, но для наблюдателя на Земле эта секунда на Марсе будет идти немного быстрее по сравнению с секундой, которую наблюдатель измеряет по часам на Земле. Хотя средняя разница во времени на Марсе и Земле составляет 477 микросекунд в сутки, она может увеличиваться или уменьшаться на 226 микросекунд в зависимости от положения Марса на орбите относительно Земли и Луны.

Замедления времени на Марсе достаточно, чтобы потенциально нарушить работу будущих систем навигации и связи на Красной планете и вокруг нее. По словам ученых, имея понимание о разнице во времени между Марсом и Землей, можно синхронизировать системы GPS и связи между двумя планетами.

Ранее авторы исследования рассчитали разницу во времени на Луне и Земле, и обнаружили, что время на Луне идет на 56 микросекунд быстрее, чем на нашей планете.

Фокус

#космос #время #астрономия #Марс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
