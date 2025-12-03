Видеостриминговый гигант YouTube в среду раскритиковал введённый в Австралии запрет на использование социальных сетей для детей до 16 лет, назвав его «поспешным» и нереалистичным, а также заявив, что он сделает детей «менее защищёнными», пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Самое главное — этот закон не выполнит своё обещание сделать детей в интернете в большей безопасности и на самом деле сделает австралийских детей менее защищёнными на YouTube», — заявила руководительница отдела публичной политики компании Рейчел Лорд.

«Мы слышим обеспокоенность родителей и педагогов», — добавила Лорд.

С 10 декабря в Австралии вступает в силу запрет на использование самых популярных в мире социальных платформ и сайтов для детей до 16 лет, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

Изначально планировалось, что YouTube не подпадёт под действие этого запрета, чтобы дети могли продолжать смотреть образовательные видео.

Однако в июле австралийское правительство решило не делать исключений, посчитав необходимым защитить детей от «хищных алгоритмов».

YouTube сообщил, что 10 декабря все пользователи в Австралии младше 16 лет будут автоматически разлогинены с платформы. Возраст будет определяться на основе возраста, указанного в Google-аккаунтах, с которых пользователи входят на YouTube.

Несовершеннолетние по-прежнему смогут посещать сайт без аккаунта, но потеряют доступ ко многим функциям YouTube.

Лорд заявила, что «поспешное регулирование неправильно трактует нашу платформу и то, как молодые австралийцы ею пользуются».

YouTube указал, что дети больше не будут защищены с помощью «стандартных настроек, обеспечивающих благополучие», и «встроенных фильтров безопасности».

«Мы в YouTube верим в защиту детей в цифровом мире, а не от цифрового мира», — сказала Лорд.