Из-за вторгнувшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля» забили тревогу 0 803

Техно
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из-за вторгнувшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля» забили тревогу
ФОТО: Unsplash

Астроном Леб: у облака вокруг кометы 3I/ATLAS обнаружена новая аномалия.

У облака вокруг вторгнувшейся в Солнечную систему кометы 3I/ATLAS, иногда называемой космическим кораблем, обнаружена новая аномалия. Об этом в своем блоге на Medium сообщает астроном Ави Леб.

«Примечательно отсутствие следов микроскопических частиц пыли, которые усилили бы синий цвет за счет рэлеевского рассеяния», — написал специалист.

Астроном заметил, что мелкие частицы под воздействием давления солнечной радиации образовали бы типичный кометный хвост, распространяющийся в направление от светила. Вместо этого, согласно Леви, облако вокруг 3I/ATLAS сформировано сравнительно крупными пылевыми частицами, из-за чего у кометы нет типичного хвоста.

Ране Леб заметил, что 3I/ATLAS направляется в сторону системы Юпитера.

Впервые о 3I/ATLAS астрономы сообщили в июле, заметив небесное тело внутри орбиты газового гиганта.

На то, что 3I/ATLAS возник вне пределов Солнечной системы, указывают параметры его траектории движения. Вероятнее всего, объект представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров. 3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом в Солнечной системе, обнаруженным астрономами.

#космос #астрономия #комета #аномалия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

