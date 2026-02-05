Команда астрофизиков из Университета Орегона обнаружила одну из самых мощных и энергичных сил во Вселенной, возможно в 100 триллионов раз сильнее «Звезды смерти» из «Звёздных войн».

Сверхмассивная черная дыра в последние четыре года вырабатывает больше энергии, чем «Звезда Смерти», говорится в новом исследовании астрофизика из Орегонского университета.

Это явление связано с остатками разорванной звезды, в которой, по оценкам, заключен огромный запас энергии. Ученые ожидают, что интенсивное излучение радиоволн этой черной дырой сохранится еще в течение года и достигнет пика в 2027 году.

Струя вещества, вырывающаяся из этой недавно обнаруженной черной дыры, - одна из самых энергетически мощных и ярких сил, когда-либо найденных во Вселенной, по мощности сопоставимая с гамма-всплеском.

Если говорить языком поп-культуры, то она, по оценкам, как минимум в триллион раз, а возможно, почти в 100 триллионов раз мощнее пресловутой «Звезды Смерти» из «Звездных войн».

«Это действительно нечто исключительное. Мне сложно вспомнить что-либо, что так нарастало бы на протяжении столь долгого времени», - отметила астрофизик Орегонского университета Иветта Сендес.

Исследование было опубликовано в четверг в журнале Astrophysical Journal.

Чем эта черная дыра так уникальна?

Ситуации, когда звезды подходят слишком близко к черным дырам и разрываются их гравитационными полями, не доходя до точки невозврата, довольно распространены; их называют событиями приливного разрушения. Те же гравитационные силы, которые вызывают такие события, отвечают и за океанские приливы на Земле.

В таких случаях гравитационное притяжение разрывает звезду в процессе, получившем название «спагеттификация», которое популяризировал физик Стивен Хокинг.

Тогда звезды сильно сжимаются по горизонтали и растягиваются по вертикали в длинные тонкие нити, похожие на спагетти, главным образом из-за мощных приливных сил вокруг черной дыры.

Однако крайне необычно, чтобы черная дыра продолжала выделять столько энергии даже спустя несколько лет после разрушения звезды.

По словам Сендес, это конкретное событие приливного разрушения она обнаружила в 2018 году, но пристально занялась им лишь несколькими годами позже, в 2022 году, когда черная дыра все еще активно излучала энергию в виде радиоволн.

Сейчас излучаемая энергия примерно в 50 раз ярче, чем в 2019 году: излучение вырывается в виде одной струи, направленной в одну сторону. Область вокруг черной дыры также испускает очень слабый видимый свет.

Этой сверхмассивной черной дыре присвоено научное обозначение AT2018hyz, а Сендес в шутку называет ее Jetty McJetface.

Хотя никто не может точно сказать, насколько возрастет мощность излучения, Сендес внимательно следит за черной дырой.

Она также ищет другие черные дыры, которые могут вести себя похожим образом, но могли остаться незамеченными, поскольку прежде на такое явление почти не обращали внимания.