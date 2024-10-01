Сухой корм для кошки желательно оставлять в свободном доступе, а влажный — лучше подогревать. На популярные вопросы о рационе питания кошек ответила ветеринар Анастасия Юрочка.

— Сколько раз в день нужно кормить взрослую кошку?

Анастасия Юрочка: Ветеринары-диетологи считают, что предпочтительнее оставлять корм в свободном доступе. Правда, данный вариант питания подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами необходимо следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8–10 часов.

— Почему лучше оставлять корм в свободном доступе?

Анастасия Юрочка: Кошка — охотник-одиночка, у которого отсутствуют четкие циклы сна и бодрствования.

Наши домашние кошки унаследовали от своих предков интроверсию. Они известные одиночки-интроверты и охотиться предпочитают тоже в одиночку. Для удовлетворения всех своих потребностей в питательных веществах и энергии кошке недостаточно одной мышки, нужно как минимум 6–10 мышей в день. Поэтому кошки вынуждены охотиться на протяжении всего дня и ночи. Рацион при этом может быть весьма разнообразным и не ограничивается только мышами. Кошки удивительные существа, которые прекрасно контролируют чувство голода, а также точно знают, когда они сыты.

Спят кошки тоже совсем не как люди, отдыхают несколько раз днем и ночью, отражая присказку: после плотного обеда полагается поспать. Поэтому не ругайтесь, если кошка в 4 утра устраивает забеги по квартире. Просто ваши биологические часы отличаются от кошачьих.

Поэтому есть часто, но мелкими порциями для кошки — норма. Да и пищеварение у них настроено соответственно.

— А кошка не переест?

Анастасия Юрочка: Конечно, домашние кошки могут переедать и поправляться. Чаще всего это происходит из-за того, что мы не контролируем суточную норму кормления, а насыпаем большую миску корма и постоянно подсыпаем новые порции. Контролировать объем потребляемой пищи помогут автоматические миски, которые будут подсыпать корм в течение дня и ночи (можно настроить их раз в 3–6 часов), но не превышать суточную норму.

Некоторые кошки, в принципе, плохо себя контролируют и пытаются съесть все и сразу. Но это, скорее, исключение из правил. Кошки хорошо чувствуют насыщение и останавливаются, когда надо. Этот механизм работает у них на биологическом уровне. Иногда он ломается в результате привычки, например, если кошку с детства научили есть пару раз в день, в случае индивидуальных особенностей или болезней.

— Если кошка — охотник, не нужно ли ей предлагать охотиться за кормом?

Анастасия Юрочка: Это, конечно, можно устроить, но все-таки лучше разделять обычный прием пищи и игру. У кошек очень сильный охотничий инстинкт и зачастую он превалирует над голодом (то есть кошка предпочтет готовой миске с едой поймать сначала мышку). Сейчас доступны всевозможные игрушки, которые могут удовлетворить потребность кошки в охоте: обычные, механические, электрические, для лакомств, интеллектуальные и прочие, а в интернете много инструкций, как сделать игрушки из подручных материалов. Кстати, игрушки (любые) помогут кошке не скучать и держать себя в отличной форме.

— А как быть, если я кормлю кошку 2–3 раза в день?

Анастасия Юрочка: Ничего страшного! Скорее всего, кошка уже привыкла к такому режиму и переход на более частое кормление ей может не подойти.

Однако необходимо следить, чтобы перерывы между кормлениями не превышали 8–10 часов. Чем меньше перерыв, тем лучше.

Голод губителен для кошек. Частые длительные (более 12 часов) перерывы в еде могут приводить к необратимым негативным изменениям желудочно-кишечного тракта.

Если нет возможности самостоятельно сократить время между кормлениями, на помощь может прийти умная миска.

— Что делать, если я кормлю только влажным кормом?

Анастасия Юрочка: В данном случае используется тот же принцип, что и в пункте выше: необходимо следить за длительностью перерывов.

Влажный корм оставлять в миске на весь день нельзя. Он должен быть утилизирован примерно через 30 минут после того, как попал в миску. Кстати, кошки предпочитают теплую еду, поэтому перед подачей влажного корма желательно слегка подогреть его. Если вы храните консервы в холодильнике, то обязательно доведите их как минимум до комнатной температуры. Частое потребление холодной пищи может приводить к проблемам со здоровьем кошки.

Если у вас нет возможности кормить кошку чаще, чем раз в 8–10 часов, то стоит задуматься о смешанном типе кормления. Вы можете продолжать давать влажный корм в привычном режиме, но между кормлениями оставлять сухой корм. Обратите внимание, что в данном случае понадобится корректировка количества влажного корма и очень плавный (в течение 7–14 дней) перевод на новый тип рациона.