В Новой Зеландии ищут пару для уникальной улитки Неда

В Новой Зеландии запустили национальную кампанию по поиску пары для редкой улитки по кличке Нед. Её особенность — уникальная спиралевидная раковина, закрученная влево, тогда как у большинства улиток раковины закручены вправо.

Подобная генетическая особенность встречается примерно у одной из 40 тысяч особей и мешает им размножаться из-за «нестандартной» репродуктивной анатомии. Для спаривания Неду необходим партнёр с такой же левозакрученной раковиной.

Сейчас улитка живёт в аквариуме у Гизель Кларксон, которая её нашла, и ждёт встречи с подходящей парой. Кампания призывает жителей Новой Зеландии внимательно осматривать свои сады, а также искать в парках и других влажных тенистых местах улиток с левозакрученной раковиной.

Цель инициативы — привлечь внимание к природе, развить у людей наблюдательность и помочь редкой улитке найти пару для сохранения вида.