Животноводство производит 75 % метана в крупнейшем экспортере говядины

В мире животных
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Животноводство производит 75 % метана в крупнейшем экспортере говядины
ФОТО: Unsplash.com

В 2020–2023 годах метановые выбросы на территории Бразилии выросли на 6 %, достигнув 21,1 млн тонн. Будучи крупнейшим мировым экспортером говядины, страна генерирует основную часть этих выбросов из-за животноводства: 75 % всего метана (14,5 млн тонн) образуется при производстве говядины и молока.

По данным Climate Observatory, такой объём соответствует 406 млн тонн диоксида углерода и превысил совокупные выбросы парниковых газов Италии за тот же период. Главными источниками остаются пищеварение крупного рогатого скота, выбросы из навоза, а также с полей с орошаемым рисом.

Специалисты отмечают: если в других странах метан преимущественно образуется при добыче и использовании ископаемого топлива, то в Бразилии ведущая роль принадлежит аграрному сектору. В ноябре в стране состоится климатическая конференция COP 30.

В пятёрку крупнейших эмитентов метана, помимо Бразилии, входят Россия, Китай, Индия и США.

#полезно знать
Оставить комментарий

