В мире животных
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Сон рыб: открытие, которое меняет понимание эволюции сна

Некоторые рыбы действительно могут входить в состояние, похожее на сон, хотя активность их мозга отличается ото сна у человека и других млекопитающих.

В 2019 году учёные из Стэнфорда зафиксировали два типа таких состояний у данио-рерио: «сон с медленными вспышками» и «распространяющийся волновой сон», которые напоминают медленный сон и REM-сон у млекопитающих.

Так как эти состояния наблюдаются у рыб, с которыми люди эволюционно разошлись более 450 миллионов лет назад, предполагается, что феномен сна появился ещё у древних морских организмов.

Однако не все рыбы «спят» одинаково. Пелагические виды вынуждены постоянно плавать, чтобы поддерживать поток воды через жабры и получать кислород. Тем не менее они могут отдыхать, двигаясь в составе стай: это снижает нагрузку на каждую особь и позволяет получить некоторые преимущества сна без полной неподвижности.

С учётом огромного разнообразия — более 30 тысяч видов — поведение сна изучено лишь у небольшого числа рыб, и наука только начинает раскрывать тайны этого явления.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
