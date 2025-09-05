Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Птицы-рекордсмены: кто имеет самые большие крылья и вес в мире 0 347

В мире животных
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Птицы-рекордсмены: кто имеет самые большие крылья и вес в мире

Снежный, или странствующий, альбатрос обладает самым большим размахом крыльев среди современных птиц — до 3,5 метра.

Большую часть жизни он проводит в непрерывном парении над Южным океаном, возвращаясь лишь на отдалённые субантарктические острова для размножения.

Благодаря огромным крыльям альбатрос способен преодолевать колоссальные расстояния: некоторые популяции облетают Антарктиду два–три раза в год, покрывая более 120 тысяч километров. Скорость в полёте достигает около 20 метров в секунду. Питается альбатрос рыбой, ракообразными и кальмарами, нередко подбирая добычу из воды вслед за морскими судами.

По классификации IUCN вид считается уязвимым: в природе осталось примерно 20 тысяч взрослых особей, и численность продолжает сокращаться.

По размаху крыльев альбатрос превосходит пеликана и южного королевского альбатроса. Однако если учитывать массу, рекордсменом среди летающих птиц считается кори-бустард: самцы этой африканской птицы могут весить более 11 кг при размахе крыльев до 2,75 м, хотя летают редко и неохотно.

Ещё один гигант — андский кондор, крупнейшая хищная птица Западного полушария. Его размах достигает 3,2 м, а масса — до 15 кг. Кондоры могут часами парить без единого взмаха крыльев, преодолевая огромные расстояния. Они признаны национальными птицами нескольких стран Анд.

Читайте нас также:
#птицы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление?
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление? 316
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов 268
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник 197
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение 503

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 0
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 4
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 28
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 32
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 51
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 0
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 4
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео