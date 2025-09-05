Птицы-рекордсмены: кто имеет самые большие крылья и вес в мире

Большую часть жизни он проводит в непрерывном парении над Южным океаном, возвращаясь лишь на отдалённые субантарктические острова для размножения.

Благодаря огромным крыльям альбатрос способен преодолевать колоссальные расстояния: некоторые популяции облетают Антарктиду два–три раза в год, покрывая более 120 тысяч километров. Скорость в полёте достигает около 20 метров в секунду. Питается альбатрос рыбой, ракообразными и кальмарами, нередко подбирая добычу из воды вслед за морскими судами.

По классификации IUCN вид считается уязвимым: в природе осталось примерно 20 тысяч взрослых особей, и численность продолжает сокращаться.

По размаху крыльев альбатрос превосходит пеликана и южного королевского альбатроса. Однако если учитывать массу, рекордсменом среди летающих птиц считается кори-бустард: самцы этой африканской птицы могут весить более 11 кг при размахе крыльев до 2,75 м, хотя летают редко и неохотно.

Ещё один гигант — андский кондор, крупнейшая хищная птица Западного полушария. Его размах достигает 3,2 м, а масса — до 15 кг. Кондоры могут часами парить без единого взмаха крыльев, преодолевая огромные расстояния. Они признаны национальными птицами нескольких стран Анд.