Deinosuchus: крокодил с зубами размером с бананы

В мире животных
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Deinosuchus: крокодил с зубами размером с бананы

Один из крупнейших крокодилов, когда-либо живших на планете, — древний хищник длиной около 10 метров с зубами размером с бананы. Они позволяли ему охотиться даже на самых крупных динозавров, делая его главным хищником своей эпохи и, возможно, самым большим представителем крокодилов за всю историю.

В 2020 году учёные описали два новых вида этого рода — Deinosuchus hatcheri и Deinosuchus riograndensis. Эти доисторические монстры обитали на западе Америки — от Монтаны до северных регионов Мексики — примерно 75–82 млн лет назад.

Исследования черепов и повреждений на останках динозавров подтвердили, что Deinosuchus действительно питался ими, обладая невероятно мощными челюстями, способными дробить кости. Этот хищник был всеядным и нападал на всё, что встречалось на его пути — от черепах до динозавров.

Также описан вид Deinosuchus schwimmeri, обитавший в тот же период, но вдоль Атлантического побережья — от Нью-Джерси до Миссисипи.

Оставить комментарий

