Летающие змеи Chrysopelea: как они скользят между деревьями

Летающие змеи рода Chrysopelea — пять видов стройных древесных змей из семейства ужеобразных, обитающих в Юго-Восточной Азии и Индонезии. Их длина варьируется от 75 см у полосатой летучей змеи до 120 см у молуккской, а дистанция планирования может достигать 100 метров при скорости около 11 м/с.

Эти змеи выделяют небольшое количество яда из задних зубов, что отличает их от ядовитых змей с передними зубами. Их яд не представляет серьёзной опасности для человека. Летающие змеи активны днём и питаются грызунами, ящерицами, птицами и летучими мышами. Они живут в кронах деревьев и редко спускаются на землю. Для потомства выбирают укромные места высоко на деревьях.

Летающие змеи не умеют летать, как птицы, а скорее планируют, используя особую технику. Они заползают на край ветки, свисают в форме буквы «J» и отталкиваются, меняя форму тела во время скольжения: переходят к «S»-образной позе и распластываются, создавая форму «С». Это помогает им удерживать равновесие и управлять направлением.

Причины планирования включают избегание хищников, передвижение между деревьями и, возможно, охоту. В тропических лесах Юго-Восточной Азии подобные навыки встречаются у разных животных довольно часто.