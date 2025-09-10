Почему у самцов-носачей такие большие носы?

Носачи — приматы с крупными, выдающимися носами у взрослых самцов, обитающие в густых лесах Борнео. Учёные выяснили, что эти необычные органы не только служат своеобразным украшением, но и действуют как резонаторы, формируя уникальные звуки.

Исследование показало, что нос усиливает низкие частоты голосов самцов, делая их звучание глубже и внушительнее. Это помогает одновременно отпугивать соперников и привлекать самок. Более того, размер носа влияет на акустические характеристики голоса каждого отдельного индивида, превращая его в своеобразный «отпечаток», по которому других можно опознать.

Для анализа учёные использовали компьютерную томографию, создавая цифровые модели носовых путей взрослого и молодого носачей. У взрослых особей носы длиннее и сильнее изменяют звук, подчёркивая их зрелость. Эксперименты с репликами подтвердили роль носа в формировании звуковых характеристик.

Голосовая индивидуальность особенно важна для носачей, так как они живут в сложных социальных группах, где самцы регулярно сталкиваются друг с другом, а самки постоянно перемещаются. Возможность узнавать сородичей по голосу помогает избежать ненужных конфликтов и делает общение более эффективным.