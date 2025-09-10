Поляризация неба: как пчёлы находят дорогу домой

Медоносные пчёлы способны безошибочно ориентироваться и возвращаться домой, используя не запах или наземные ориентиры, а закономерности поляризации рассеянного солнечного света в небе.

В верхней части их глаза — так называемой дорсальной области — расположены специализированные светочувствительные клетки, которые совместно обрабатывают сигналы, формируя устойчивую и надёжную карту поляризации.

Такое взаимодействие снижает детализацию, но повышает стабильность восприятия, позволяя пчёлам ориентироваться даже при помехах — например, облачности или наличии препятствий.

Учёные считают, что такое устройство глаза выполняет роль внутреннего компаса. Полученные результаты могут вдохновить инженеров на создание более надёжных навигационных систем для роботов, работающих в сложных условиях. Это открытие показывает, как пчёлы интеллектуально используют ограничения своих органов чувств, чтобы достигать высокой точности ориентирования.