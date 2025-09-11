Люди меняют размеры животных: домашние растут, а дикие уменьшаются

За последнюю тысячу лет в мире наблюдается необычная тенденция: одомашненные животные становятся крупнее, а дикие - мельче. Новое исследование, проведенное во Франции, показало, что причиной этих противоположных изменений является деятельность человека.

Археолог Циприен Мюро и его команда проанализировали более 81 000 измерений останков животных из 311 археологических мест. Результаты показали, что такие животные, как куры и крупный рогатый скот, со временем увеличивались в размерах, в то время как дикие виды, включая лис и оленей, уменьшались.

По словам исследователей, расширение человеческих поселений приводит к сокращению и фрагментации дикой природы. Уменьшение доступных ресурсов и более активная охота вынуждают диких животных уменьшаться в размерах и численности.

В то же время люди целенаправленно разводили более крупных домашних животных, чтобы получать от них больше пользы. "Большая овца дает больше шерсти, тяжелая корова - больше мяса, большая курица - больше яиц", - объясняют ученые. Сегодня одомашненные куры имеют биомассу в три раза большую, чем все дикие птицы вместе взятые.