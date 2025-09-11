Baltijas balss logotype
Учёными открыты три новых вида глубоководных рыб-улиток

В мире животных
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Учёными открыты три новых вида глубоководных рыб-улиток

В 2019 году учёные впервые засняли необычную рыбу-улитку с крупными глазами и множеством лучей на грудных плавниках на глубине более 3,2 км. Теперь подтверждено, что это один из трёх новых для науки видов улиток.

К ним относятся розовая бугристая Careproctus colliculi и два тёмных вида — Careproctus yanceyi и Paraliparise. Все они были обнаружены в одной из наиболее изученных глубоководных зон планеты.

Примечательно, что два различных вида удалось зафиксировать во время одного погружения на подлодке Alvin, что подчёркивает, насколько мало мы знаем о жизни в океанских глубинах. Эти рыбы используют многочисленные плавниковые лучи не только для движения, но и для восприятия окружающей среды — через вибрации, запахи и даже вкус.

Особенно выделяются бугристые рыбы-улитки с их 22 лучами на теле, которые помогают им уверенно ориентироваться и маневрировать в темноте на больших глубинах.

Рыбы-улитки, относящиеся к семейству Liparidae, встречаются в самых разных условиях — от мелководных бассейнов до самых глубоких участков океана. Их уникальные адаптации позволяют выживать в условиях высокого давления, низкой температуры и абсолютной темноты.

