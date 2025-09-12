Секрет языка хамелеонов и саламандр вдохновил инженеров

Исследование Университета Южной Флориды показало, что, несмотря на разные эволюционные пути и среды обитания, саламандры и хамелеоны развили одинаковый высокоэффективный механизм быстрого выдвижения языка, напоминающий рогатку.

Этот «боевой» язык способен выстреливать со скоростью до 4,88 м/с, используя обычные ткани, сухожилия и кости, что обеспечивает 30-кратное усиление силы. Сначала мышцы натягивают эластичные ткани, аккумулируя энергию, а затем резко высвобождают её, запуская язык с невероятной скоростью.

Открытие не только расширяет понимание биомеханики животных, но и вдохновляет инженеров на разработку гибких и мощных биоматериалов. Учёные уже обсуждают возможные применения этого механизма в медицине — например, для создания микророботов, способных удалять тромбы, — а также в робототехнике, где требуется извлечение объектов из труднодоступных мест или работа в космосе.

Такой биомиметический подход позволяет создавать устройства с высокой энергетической эффективностью и точностью, подражая природе и внедряя инновации в технологии.