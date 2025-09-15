Пандемия и собаки: что изменилось в их поведении с 2020 по 2023 год

Крупное исследование с участием более 47 тысяч собак из США показало, что в период пандемии с 2020 по 2023 год поведение питомцев изменялось незначительно. Учёные оценивали 14 аспектов, включая страхи, агрессию, внимание и обучаемость.

Единственным заметным изменением стала обучаемость — у «пандемийных» щенков она снизилась из-за ограниченного времени и недостаточной социализации. Однако к 2023 году этот показатель начал постепенно восстанавливаться.

Также выяснилось, что мелкие породы чаще проявляли пугливость и агрессию по сравнению с крупными. Владельцы отметили снижение уровня агрессии к 2023 году, что исследователи связывают с уменьшением стресса и возвращением привычного ритма жизни.

Учёные подчеркнули, что собаки демонстрируют высокую адаптивность к переменам, и планируют продолжить наблюдения за их поведением, чтобы глубже изучить взаимосвязь между здоровьем и психикой животных. Эти данные помогут владельцам и специалистам эффективнее заботиться о питомцах в будущем.