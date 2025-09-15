Стрекозы пережили удар астероида, но им снова угрожает вымирание

Ученые из Университета Колорадо в Денвере выявили неожиданную угрозу для стрекоз. Изменение климата и участившиеся лесные пожары нарушают их брачное поведение, что может привести к локальному вымиранию нескольких видов.

Исследование объединило 40-летние данные из наблюдений гражданских ученых, климатических баз данных и информации о площадях пожаров. Выяснилось, что больше всего уязвимы к глобальному потеплению стрекозы с темными узорами на крыльях — важным элементом привлечения партнеров. Темный меланин на крыльях поглощает больше тепла, вызывая перегрев у самцов. Это заставляет их тратить больше времени на восстановление, а не на поиск партнеров для спаривания.

В отличие от классического примера с бабочками промышленной революции, где окраска влияла на выживаемость, у стрекоз изменения затрагивают репродуктивный успех. Это показывает, что даже если виды могут выживать в изменяющихся условиях, их неспособность к размножению может привести к исчезновению популяций, пишет Phys.org.

Тот факт, что стрекозы — древние и выносливые хищники, пережившие миллионы лет эволюции, оказались уязвимыми, указывает на серьезные риски для многих других видов. Исследование подчеркивает необходимость учитывать в стратегиях сохранения не только выживаемость, но и репродуктивное поведение.