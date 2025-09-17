Чем осел отличается от ишака?

Слова «ишак» и «осел» означают животное, принадлежащее к виду Equus asinus. Как предполагается, слово «осел» унаследовано русским языком от древнего общеславянского, а в нем представляло собой переделку готского слова asilus, в свою очередь восходящего к латинскому asinus.

Слово «ишак» пришло в русский гораздо позже, не ранее XVI века, из тюркских языков. Им принято называть только домашнюю форму животного, в то время как «осел» может означать как домашнего, так и дикого осла, который до сих пор встречается в северо-восточной Африке.