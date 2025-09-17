Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как пауки получили невероятно острое зрение? 0 208

В мире животных
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Как пауки получили невероятно острое зрение?

Ученые обнаружили, что у пауков-прыгунов зрение у молодых и взрослых особей практически идентичное. И все бы ничего, да только юные паучата почти в 100 раз меньше своих взрослых сородичей!

У новорожденных паучат, как и у взрослых, 4 пары глаз и одинаковое количество фоторецепторов. Разница, однако, заключается вовсе не в количестве, а в размере: поскольку молодые особи намного меньше взрослых, то и рецепторы у них меньше, да еще и «упакованы» куда более плотно. Это помогает объяснить, почему совсем маленькие прыгающие пауки (Phidippus audax) могут выслеживать и ловить добычу так же эффективно, как и более зрелые представители вида.

Команда исследователей решила эту головоломку, создав специальный микроофтальмоскоп — мало чем отличающийся от инструмента, используемого глазными врачами, — чтобы изучить зрение прыгающих пауков. Потребовались годы, чтобы осуществить это, но в результате ученые получили беспрецедентный взгляд на то, как все восемь глаз паука развивались с рождения.

Было обнаружено, что у пауков в глазах те же 8000 фоторецепторов, что и у взрослых, но меньшего размера. Многие из ячеек также имеют форму цилиндров, чтобы можно было «втиснуть» как можно большее их количество в глаз и при этом сохранить способность различать объекты на расстоянии. Биолог Джон Томас Готе из Университета Питтсбурга говорит, что человеческим детям требуется 3-5 лет, чтобы их глаза достигли остроты глаз взрослых. А вот паучата видят так же хорошо, как их родители, только вылупившись из гнезда.

Кроме того, хорошо заметно, что с рождения глаза паучат намного больше других органов, если сравнивать пропорции — все потому, что они не слишком интенсивно растут и с возрастом, когда головной отдел увеличивается, становятся пауку «в самый раз». Однако отличие все же есть: к примеру, молодые паучата видят в темноте хуже взрослых, потому что в их глаза попадает меньше света. Поэтому они немного неуклюжие в движениях, хоть и могут сами добывать себе пищу.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление?
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление? 328
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов 275
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник 197
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение 513

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 4
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 9
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 27
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 25
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 80
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 31
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 4
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 9
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео