Как пауки получили невероятно острое зрение?

Ученые обнаружили, что у пауков-прыгунов зрение у молодых и взрослых особей практически идентичное. И все бы ничего, да только юные паучата почти в 100 раз меньше своих взрослых сородичей!

У новорожденных паучат, как и у взрослых, 4 пары глаз и одинаковое количество фоторецепторов. Разница, однако, заключается вовсе не в количестве, а в размере: поскольку молодые особи намного меньше взрослых, то и рецепторы у них меньше, да еще и «упакованы» куда более плотно. Это помогает объяснить, почему совсем маленькие прыгающие пауки (Phidippus audax) могут выслеживать и ловить добычу так же эффективно, как и более зрелые представители вида.

Команда исследователей решила эту головоломку, создав специальный микроофтальмоскоп — мало чем отличающийся от инструмента, используемого глазными врачами, — чтобы изучить зрение прыгающих пауков. Потребовались годы, чтобы осуществить это, но в результате ученые получили беспрецедентный взгляд на то, как все восемь глаз паука развивались с рождения.

Было обнаружено, что у пауков в глазах те же 8000 фоторецепторов, что и у взрослых, но меньшего размера. Многие из ячеек также имеют форму цилиндров, чтобы можно было «втиснуть» как можно большее их количество в глаз и при этом сохранить способность различать объекты на расстоянии. Биолог Джон Томас Готе из Университета Питтсбурга говорит, что человеческим детям требуется 3-5 лет, чтобы их глаза достигли остроты глаз взрослых. А вот паучата видят так же хорошо, как их родители, только вылупившись из гнезда.

Кроме того, хорошо заметно, что с рождения глаза паучат намного больше других органов, если сравнивать пропорции — все потому, что они не слишком интенсивно растут и с возрастом, когда головной отдел увеличивается, становятся пауку «в самый раз». Однако отличие все же есть: к примеру, молодые паучата видят в темноте хуже взрослых, потому что в их глаза попадает меньше света. Поэтому они немного неуклюжие в движениях, хоть и могут сами добывать себе пищу.