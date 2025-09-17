Сколько лошадиных сил в лошади?

Все зависит от породы, размера, веса, здоровья животного. Усредненно принято считать, что в живой лошади от 0,3 до 3 лошадиных сил. А максимальная мощность лошади может достигать 24 лошадиных сил.

Наименьшую силу показывают маленькие лошадки — пони, а самые высокие показатели у тяжеловесов — от трех и более лошадиных сил. Среднестатистически считается, что 1 лошадиную силу длительное время способно выдавать здоровое животное весом в полтонны.

Но и это еще не все. Оказывается, при активности средний здоровый конь вырабатывает около 10, а на рывке невероятную мощность в целых 15 лошадиных сил. Эти выводы опубликовали несколько лет назад ученые Университета Калгари.

Что интересно, реальную с точки зрения физики единицу лошадиной силы показывают физически сильные мужчины и спортсмены. Например, велогонщики на старте дают показатель рывка в 1,2 лошадиные силы, далее во время гонки сбавляя мощность. В отличие от человека, лошадь способна удерживать высокий уровень силы на протяжении нескольких часов.