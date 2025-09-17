Три интересных факта про летучих мышей

Почему они летают по ночам, спят вниз головой и как видят?

Почему летучие мыши ведут ночной образ жизни?

Летучие мыши — ночные хищники. Большинство охотится на насекомых, но некоторые научились ловить рыбу и даже способны одолеть скорпиона!

Родственники летучих мышей — летучие собаки и летучие лисицы, напротив, убежденные вегетарианцы, несмотря на более хищные названия. Но свои набеги на фруктовые деревья они тоже неизменно осуществляют по ночам.

Почему же так получилось, что практически все способные к настоящему полету зверьки (белки-летяги и шерстокрылы не в счет, они не летают, а планируют) предпочитают делать это в темноте?

Обратимся к истории. Полет всегда давал много преимуществ, неудивительно что за освоение этого искусства брались самые разные животные. На заре «карьеры» летучих мышей хозяевами неба еще были птерозавры. Вряд ли млекопитающие смогли бы выдержать такую конкуренцию в воздухе, если бы не случай. Массовое вымирание.

Летающие ящеры освободили сцену, и, конечно же, этим воспользовались предки современных летучих мышей. Они довольно быстро (по эволюционным меркам — стремительно) научились летать и какое-то время чувствовали себя неплохо. Пока не появились хищные птицы с острыми когтями и крючковатыми клювами. Летать днем для рукокрылых стало опасно, так что пришлось им уйти с радаров и освоить ночной образ жизни. Не отказываться же от такого полезного навыка, как полет!

Почему летучие мыши спят вниз головой?

Способность летать наложила на рукокрылых свои ограничения. Для экономии веса задние лапки у них стали совсем маленькими и нефункциональными. Бегать на таких невозможно. Даже взлетать с земли рукокрылым проблематично... Выход нашелся простой — спать вниз головой! Единственное, для чего пригодны задние ноги летучей мыши, так это зацепиться за потолок пещеры или чердака, где зверьки отдыхают днем. Это оказалось очень удобно! В темной пещере рукокрылые в безопасности, дневным хищникам до них не добраться. А чтобы взлететь, достаточно просто ослабить хватку когтистых пальцев и расправить крылья.

Правда ли, что летучие мыши почти не видят?

Ориентироваться в темноте сложно. Можно было бы обзавестись острым ночным зрением, как совы или кошки. Но летучие мыши освоили эхолокацию. Теперь эти зверьки — маленькие живые радары. Отражение ультразвуковых сигналов, которые они посылают, строит в их голове довольно точные 3D-карты окружающего пространства. Неудивительно, что глазки у них стали такими маленькими — в полете каждый лишний миллиграмм на счету! Правда, это не значит, что летучие мыши совсем ничего не видят, просто глаза — не самый главный их орган чувств. Чего не скажешь о летучих собаках и лисицах. Те пошли по другому пути, эхолокацией они не пользуются (исключение — египетский крылан, который любит днем спать в пещерах), а цветы и фрукты в темноте разыскивают при помощи острого зрения и обоняния.