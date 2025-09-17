Три совета, как занять щенка и сохранить дом целым

Первые месяцы жизни щенка — испытание для владельцев: активность и любопытство нередко приводят к порче вещей. Как занять питомца, снизить риск разрушений и обеспечить его гармоничное развитие, рассказали кинологи.

«Порча имущества у щенков часто связана с недостатком физической и умственной активности. «Ситуация осложняется еще и тем, что поначалу многим питомцам нельзя выходить на улицу до тех пор, пока не закончился полный курс вакцинации. На помощь придут некоторые трюки», — объясняют кинологи.

Первое — умные игрушки. Это интерактивные головоломки, развивающие интеллект. Начинающим владельцам важно не перегружать щенка сразу — достаточно нескольких игрушек, выдавая их поочередно. Так питомец будет заново интересоваться каждым новым предметом, быстрее утомляться умственно и лучше спать.

Второе — щадящие физические нагрузки. Организм щенка хрупок, поэтому активные игры вроде перетягивания каната могут быть вредны. Безопасный вариант — бросать мячик или прятать лакомства, а также использовать машины для мыльных пузырей с безопасным составом: щенки с удовольствием ловят пузыри, получая мягкую нагрузку.

Третье — «медленный» коврик. Он превращает прием пищи в игру и помогает щенку есть медленнее, улучшая пищеварение и занимая его на несколько минут. Но пользоваться им рекомендуется не чаще одного раза в день, чтобы не вызывать стресс.

Щенкам нужно до 18 часов сна в сутки. Достаточно распределить активность в часы бодрствования — и у питомца не останется времени для разрушений. С возрастом эта склонность обычно проходит.